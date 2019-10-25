Знову разом: Alyosha та Vlad Darwin повертаються із новою зворушливою піснею

Дует української співачки Alyosha та співака Vlad Darwin презентував перший сингл зі свого нового альбому "Золота середина" під назвою "Пірнай". Прем'єра кліпу відбулась 25 жовтня.

Нова відеоробота на спільну ліричну пісню "Пірнай" з'явилась на ютуб-каналі артиста Vlad Darwin. Автором слів та музики став сам виконавець.

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Це дуже важливий і вагомий етап у моєму музичному житті. Я рада, що у нас вийшов такий світлий альбом. У ньому не просто пісні, в ньому – душа. Справжні ліки для серця та душі, хвилі почуттів, у які так приємно поринати... Пірнайте у світло, красу та вічне кохання,

– каже Alyosha.

Vlad Darwin у свою чергу зазначив, що у дуеті з Alyosha вже є чимала історія. Відомо, що свою першу піню "Ти – найкраща" дует записав ще у 2011 році.

"Зараз я сприймаю наш творчий союз як абсолютно новий проект. Це не просто пісні про кохання, це велике полотно, присвячене відносинам Чоловіка і Жінки. Мені дуже цікаво працювати з Alyosha. Вона надихає, вона багатовимірна. Вона – артист багатьох ролей, – розповів Vlad Darwin.

Додамо, що у кліпі співачка змінює декілька образів – спочатку з’являється у напівпрозорій білій сукні і намисті із коштовних перлин, потім у сукні з блискітками та закритому купальнику з вуаллю.

Alyosha та Vlad Darwin – "Пірнай": дивитись відео онлайн

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Текст пісні "Пірнай" Alyosha та Vlad Darwin:

Любов – намисто душевних вітрин

Намисто з білих і чорних перлин

Не з дна океану, не з прозорих рік

Намисто, що вдягну навік

Пірнай за перлиною

У мене

Шукай біля серця ти і знайдеш

Неси до вершин її

До небес

І знов повертайся вниз, де я теж

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Любов – обручка, що скорює час

І поміж тисячі різних прикрас

Не має початку, не має кінця

Обручка з перлиною ця

Пірнай за перлиною

У мене

Шукай біля серця ти і знайдеш

Неси до вершин її

До небес

І знов повертайся вниз, де я теж

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

Я буду пірнати в тебе

Буду пірнати в тебе

Буду пірнати в тебе

Шукай і знайдеш

Шукай і знайдеш

Пірнай за перлиною

У мене

Шукай біля серця ти і знайдеш

Неси до вершин її

До небес

І знов повертайся вниз, де я теж

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе

Буду пірнати в тебе

У тебе

У тебе