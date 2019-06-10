Знову разом: Бруклін Бекхем та Хана Кросс помирилися після бійки в Каннах

Чимало скандалів виникло навколо сина зіркового подружжя Бекхемів Брукліна після його сварки з дівчиною Ханою Кросс у Каннах. Навіть Вікторія та Девід не підтримують вибір старшого сина та попросили його не приходити на сімейні свята з коханою. Незважаючи на такі заяви, Бруклін продовжує зустрічатися з Ханою.

На своїй сторінці в Instagram-Stories Хана показала, як насолоджується літніми днями з хлопцем Брукліном Бекхемом.

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Нагадаємо, інцидент стався у ресторані французького готелю, коли Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки. В запалі модель накинулась на фотографа з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною. Після цього Бруклін відправився з родиною на відпочинок у Маямі вже без коханої.

Згодом син Бекхемів опублікував спільний знімок з Ханою Кросс, показавши шанувальникам, що вони помирилися та кохають одне одного.

На нових фото, які показала модель, запальні закохані ніжно обіймаються та виглядають щасливими разом.



Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross

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Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross



Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross



Бруклін Бекхем / Instagram-Stories / @hancross