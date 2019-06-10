Знову разом: Бруклін Бекхем та Хана Кросс помирилися після бійки в Каннах

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Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Хана Кросс і Бруклін Бекхем / www.gettyimages.com

Чимало скандалів виникло навколо сина зіркового подружжя Бекхемів Брукліна після його сварки з дівчиною Ханою Кросс у Каннах. Навіть Вікторія та Девід не підтримують вибір старшого сина та попросили його не приходити на сімейні свята з коханою. Незважаючи на такі заяви, Бруклін продовжує зустрічатися з Ханою.

На своїй сторінці в Instagram-Stories Хана показала, як насолоджується літніми днями з хлопцем Брукліном Бекхемом.

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Нагадаємо, інцидент стався у ресторані французького готелю, коли  Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки. В запалі модель накинулась на фотографа з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною. Після цього Бруклін відправився з родиною на відпочинок у Маямі вже без коханої. 

Згодом син Бекхемів опублікував спільний знімок з Ханою Кросс, показавши шанувальникам, що вони помирилися та кохають одне одного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

 

На нових фото, які показала модель, запальні закохані ніжно обіймаються та виглядають щасливими разом.

Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross

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Хана Крос
Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross

Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram-Stories / @hancross

Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем / Instagram-Stories / @hancross

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Теги: LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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