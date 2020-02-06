Золота Дзиґа 2020: оголошено лонг-лист української кінопремії
Четверта Національна кінопремія Золота Дзиґа опублікувала перелік фільмів, які боротимуться за місця у номінаціях у 2020 році. На конкурс було подано 88 стрічок, з яких 85 допустили до премії.
Серед номінованих українських стрічок, у переліку номінантів опинились: 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм.
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Голосування за найкращі кінострічки, які потраплять у номації конкурсу, завершиться у березні 2020 року. Всього Золота Дзиґа вручатиме нагороди у 22 категоріях, дві з яких – є новими: "Найкращі візуальні ефекти" та "Відкриття року". Сама ж церемонія нагородження преміями Золота Дзиґа 2020 відбудеться 28 квітня в КВЦ "Парковий".
Лонг-лист премії Золота Дзиґа 2020:
Повнометражний ігровий фільм:
"Вулкан"
"Готель Едельвейс"
"Гуцулка Ксеня"
"Додому"
"Заборонений"
"Захар Беркут"
"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"
"Історія Лізи"
"Кошмарний директор, або Школа №5"
"Крути 1918"
"Мої думки тихі"
"Сквот32"
"Тільки диво”
“Фокстер і Макс"
"Халепа на 5baksiv"
"Чорний ворон"
Короткометражний ігровий фільм:
"Int. Kitchen. Night"
"Maternité"
"Solitude"
"Адамівна"
"Анна"
"Вікно"
"Влипла"
"Домовина"
"Дорослий"
"Звірі"
"Знебарвлена"
"Іммунотифікація"
"Людина з фотоапаратом"
"Мала"
"Марґо"
"Між рядками"
"Молодий, але це минеться"
"Момент"
"Нічний Швидкий"
"Нормальна"
"Операція Д.У.П.А."
"Психро"
"Різдвяні історії"
"Син"
"Синтетична Любов"
"Сонечко"
"Суд Лінча"
"У нашій синагозі"
"Урок"
Документальний повнометражний фільм:
"365 днів, також відомі як рік"
"Божественні"
"Брати по зброї"
"Будинок"
"Вибір"
"Де ти, Адаме?"
"З України до Голлівуду"
"Заповідник "Асканія""
"Історія Зимового саду"
"Людина з табуретом"
"Малевич"
"Панорама"
"Погляд з інвалідного візка"
"Портрет на тлі гір"
"Розділові Наживо"
"Рубіж. Грубешівська операція"
"Рушковці. Шлях Майстра"
"Соловей співає"
"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"
"Verdict 19"
Короткометражний анімаційний фільм:
"Велике світле майбутнє"
"Гойдалка"
"Їжачок в Африці"
"Козак Варвара та Дніпро"
"Кохання"
"Легенда про дракона"
"Лісова Пісня"
"Місто Лева"
"Петрівка-реквієм"
"Поки не стане чорним"
"Потьмара Анни"
"Пуповина"
"Рушник"
"Сама собі тут"
"Соловей"
"Торкнутися неба"
"Хосе"
"Цар Плаксій та Лоскотон"
"Цирк на дроті"
Повнометражний анімаційний фільм:
"Клара та чарівний дракон"