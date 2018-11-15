Золота сукня з глибоким декольте: Діта фон Тіз розсекретила пікантний лайфхак

1247
Діта фон Тіз
Діта фон Тіз / www.instagram.com/ditavonteese

Популярна американська виконавиця шоу в стилі бурлеску, добре відома як екс-дружина епатажного співака Меріліна Менсона, Діта фон Тіз продемонструвала звабливий образ на світському заході у Лондоні.

Нове фото Діта опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для виходу зірка бурлеску одягнула довге золоте плаття від Jenny Packham, яке розшите паєтками і демонструє пишний бюст.

Читайте також: Як це повинно працювати? – Ешлі Грем заклеїла груди скотчем, щоб повторити лайфхак Кім Кардашян

Свій образ Діта фон Тіз доповнила оригінальними сережками Swarovski у вигляді бокалу під мартіні.

Діта фон Тіз
Діта фон Тіз / Instagram @ditavonteese

Діта фон Тіз / Getty Images
Діта фон Тіз / Getty Images

Крім того, Діта продемонструвала цікавий лайфхак, як зафіксувати виріз на сукні, щоб не оголилися груди. В зоні декольте помітна тонка нитка тілесного кольору, на чому тримається виріз вбрання.

Діта фон Тіз / Getty Images

Діта фон Тіз / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
сьогодні 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 1430
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
сьогодні 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2045
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1376
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
14 листопада 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
1142
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
14 листопада 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
1223
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2951
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук