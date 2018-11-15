Золота сукня з глибоким декольте: Діта фон Тіз розсекретила пікантний лайфхак

Популярна американська виконавиця шоу в стилі бурлеску, добре відома як екс-дружина епатажного співака Меріліна Менсона, Діта фон Тіз продемонструвала звабливий образ на світському заході у Лондоні.

Нове фото Діта опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для виходу зірка бурлеску одягнула довге золоте плаття від Jenny Packham, яке розшите паєтками і демонструє пишний бюст.

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Свій образ Діта фон Тіз доповнила оригінальними сережками Swarovski у вигляді бокалу під мартіні.



Діта фон Тіз / Instagram @ditavonteese



Діта фон Тіз / Getty Images

Крім того, Діта продемонструвала цікавий лайфхак, як зафіксувати виріз на сукні, щоб не оголилися груди. В зоні декольте помітна тонка нитка тілесного кольору, на чому тримається виріз вбрання.

Діта фон Тіз / Getty Images