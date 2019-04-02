Золота жар-птиця 2019: номінанти премії
Вже 18 квітня в Національному палаці мистецтв "Україна" прогримить грандіозна премія в українському шоу-бізнесі "Золота жар-птиця". Номінантів було оголошено ще 11 березня, тому прихильники вже можуть обрати своїх фаворитів та вболівати за них на церемонії нагородження.
Організаторами "Золотої жар-птиці" цього року традиційно стали телеканал М2 і компанія "Таврійські Ігри", які визначили претендентів на 11 номінацій престижної нагороди. Визначення переможців проходитиме у два етапи. У першому було обрано по п'ять артистів, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 (з 1 березня 2018 по 1 березня 2019 року). У наступному етапі список номінантів потрапляє до експертної ради, яка шляхом таємного голосування визначає переможців в номінаціях.
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До складу журі увійшли представники всього українського шоу-бізнесу: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, Роман Недзельський, Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта, Віталій Климов, Віталій Дроздов, Валерій Сасковець, Олександр Рассказов , Євген Фешак, Роман Давидов, Антон Цеслік, Роман Кальмук, Вадим Лисиця, Андрій Великий, Сергій Кузін, Михайло Некрасов, Андрій Пасічник, Ігор Кондратюк, Євген Філатов, Євген Євтухов.
Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця" відбудеться 18 квітня о 18:00 в Національному палаці "Україна", Окрім вручення статуеток, глядачів чекає гала-концерт; де виступлять такі зірки, як THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов, а також спеціальним гостем вечора стане Тіна Кароль.
Список номінантів "Золота жар-птиця 2019":
Співачка року:
Андрiана
Alyosha
TARABAROVA
Оля Цибульська
Злата Огнєвiч
Співак року:
Олександр Пономарьов
Сергiй Бабкiн
Kishe
Ivan NAVI
Pianoбой
Поп-гурт:
KAZKA
DILEMMA
KADNAY
Клей Угрюмого
RUMBERO'S
Рок-гурт:
THE HARDKISS
Антитіла
Беz Обмежень
Воплі Відоплясова
СКАЙ
Хіт року (пісня року):
KAZKA – Плакала
NK – Тримай
Alyosha – Текіла
All stars MOZGI Ent. – Промінь
Андріана – Ой, мамо
Кліп року:
Оля Цибульська – Сукня біла
Злата Огнєвіч – Долоні
KAZKA – Плакала
Андріана – Ой, мамо
Воплі Відоплясова – Кобіта
Балада року:
Олександр Пономарьов – Неймовірна
Воплі Відоплясова – Дібрівонька
THE HARDKISS – Мелодія
Антитіла – Лови момент
Беz Обмежень – Листопад
Прорив року:
Alina Pash
LAUD
DILEMMA
ЛІА
Alyona Alyona
Народний хіт:
Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”
NK – Тримай
Оля Цибульська – Сукня біла
Андріана – Ой, мамо
Ірина Федишин – Роман
Денс хіт (танцювальний хіт):
DILEMMA – Майлав
KADNAY – Тіло
TARABAROVA – Маніфест
Злата Огнєвіч – Долоні
VALEVSKA – Моє Тіло
Інді:
KADNAY
Jamala
LAUD
Один в каное
Женя і Катя