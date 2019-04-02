Золота жар-птиця 2019: номінанти премії

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Золота жар-птиця 2019: номінанти премії - список претендентів
Золота жар-птиця 2019: номінанти премії / Instagram / @m2ukraine

Вже 18 квітня в Національному палаці мистецтв "Україна" прогримить грандіозна премія в українському шоу-бізнесі "Золота жар-птиця". Номінантів було оголошено ще 11 березня, тому прихильники вже можуть обрати своїх фаворитів та вболівати за них на церемонії нагородження.

Організаторами "Золотої жар-птиці" цього року традиційно стали телеканал М2 і компанія "Таврійські Ігри", які визначили претендентів на 11 номінацій престижної нагороди. Визначення переможців проходитиме у два етапи. У першому було обрано по п'ять артистів, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 (з 1 березня 2018 по 1 березня 2019 року). У наступному етапі список номінантів потрапляє до експертної ради, яка шляхом таємного голосування визначає переможців в номінаціях.

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До складу журі увійшли представники всього українського шоу-бізнесу: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, Роман Недзельський, Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта, Віталій Климов, Віталій Дроздов, Валерій Сасковець, Олександр Рассказов , Євген Фешак, Роман Давидов, Антон Цеслік, Роман Кальмук, Вадим Лисиця, Андрій Великий, Сергій Кузін, Михайло Некрасов, Андрій Пасічник, Ігор Кондратюк, Євген Філатов, Євген Євтухов.

Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця" відбудеться 18 квітня о 18:00 в Національному палаці "Україна", Окрім вручення статуеток, глядачів чекає гала-концерт; де виступлять такі зірки, як THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов, а також спеціальним гостем вечора стане Тіна Кароль.

Список номінантів "Золота жар-птиця 2019":

Співачка року:

Андрiана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульська

Злата Огнєвiч

Співак року:

Олександр Пономарьов

Сергiй Бабкiн

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

Поп-гурт:

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

Рок-гурт:

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

Хіт року (пісня року):

KAZKA – Плакала

NK – Тримай

Alyosha – Текіла

All stars MOZGI Ent. – Промінь

Андріана – Ой, мамо

Кліп року:

Оля Цибульська – Сукня біла

Злата Огнєвіч – Долоні

KAZKA – Плакала

Андріана – Ой, мамо

Воплі Відоплясова – Кобіта

Балада року:

Олександр Пономарьов – Неймовірна

Воплі Відоплясова – Дібрівонька

THE HARDKISS – Мелодія

Антитіла – Лови момент

Беz Обмежень – Листопад

Прорив року:

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

Народний хіт:

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”

NK – Тримай

Оля Цибульська – Сукня біла

Андріана – Ой, мамо

Ірина Федишин – Роман

Денс хіт (танцювальний хіт):

DILEMMA – Майлав

KADNAY – Тіло

TARABAROVA – Маніфест

Злата Огнєвіч – Долоні

VALEVSKA – Моє Тіло

Інді:

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя і Катя

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Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Музика Новини культури Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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