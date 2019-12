Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію

Оскільки одна з найавторитетніших кінопремій року – Золотий глобус 2020 – вже 5 січня 2020 року відгримить у Беверлі-Гіллз, що у Лос-Анджелесі, комітет оголосив повний список номінантів. Пропонуємо ознайомитися з кандидатами на премію на сайті LifeStyle 24.

Знову наприкінці поточного року Голлівуд і всі, хто причетні до американського кінематографа, затамували подих, адже вже сьогодні, 9 грудня, HFPA (Голлівудська асоціація іноземної преси) оголосила усі найкращі роботи, проєкти та кінотворців, які матимуть можливість стати лауреатом певної номінації.

Золотий глобус 2020: повний список номінантів

Повнометражні фільми:

Найкращий фільм (драма):

"Ірландець" (The Irishman)

"Шлюбна історія" (Marriage Story)

"1917" (1917)

"Джокер" (Joker)

"Маленькі жінки" (Little Women)

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Прощання" (The Farewell)

"Біль та слава" (Pain and Glory)

"Портрет дівчини у вогні" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразити" (Parasite)

"Знедолені" (“Les Miserables)

Найкращий сценарій:

Ноа Баумбах ("Шлюбна історія")

Пон Джун Хо та Хань Цзінь-вон ("Паразити")

Ентоні Маккартен ("Два Папи")

Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")

Стівен Заіллян ("Ірландець")

Найкраща пісня:

Beautiful Ghosts ("Кішки")

(I'm Gonna) Love Me Again ("Рокетмен")

Into the Unknown ("Крижане серце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гаррієт" (Harriet))

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству")

Ентоні Гопкінс ("Два Папи")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Найкраща жіноча роль другого плану:

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")

Аннетт Бенінг (The Report)

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Денніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Деніел Крейг ("Ножі наголо")

Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ді Капрріо ("Одного разу в Голлівуді")

Терон Еґертон ("Рокетмен")

Едді Мерфі (" Моє ім'я – Долемайт ")

Найкращий анімаційний фільм:

"Крижане серце 2" (Frozen II)

Як приборкати дракона 3: Прихований світ" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Missing Link)

"Історія іграшок 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (The Lion King)

Найкраща чоловіча роль (драма):

Крістіан Бейл ("Форд проти Феррарі")

Антоніо Бандерас ("Біль та слава")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Awkwafina ("Прощання") (The Farewell)

Ана де Армас ("Ножі наголо))

Кейт Бланшетт (Де ти поділась, Бернадетт?")

Біані Фельдштейн ("Освіта") (Booksmart)

Емма Томпсон ("Пізня ніч" (Late Night)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Ножі наголо" (Knives Out)

"Рокетмен" (Rocketman)

"Моє ім'я – Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Найкращий серіал (драма):

"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

"Корона" (The Crown)

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

"Ранкове шоу" (The Morning Show)

"Спадкоємці" (Succession)

Найкраща жіноча роль (драма):

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлет Йогганссон ("Шлюбна історія")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найкращий серіал (комедія або мюзикл):

"Баррі" (Barry)

"Флібег" (Fleabag)

"Метод Комінскі" (The Kominsky Method)

"Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Політик" (The Politician)

Найкраща музика до фільму:

Daniel Pemberton ("Сирота Бруклін") (Motherless Brooklyn)

Alexandre Desplat ("Маленькі жінки") (Little Women)

Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)

Thomas Newman (1917)

Randy Newman ("Шлюбна історія") (Marriage Story)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):

Майкл Дуглас ("Метод Комінскі") (The Kominsky Method”)

Білл Гейдер ("Баррі") (Barry)

Бен Платт ("Політик") (The Politician)

Полл Рад ("Жити з собою") (Living with Yourself)

Рамі Юссеф ("Рамі") (Ramy)

