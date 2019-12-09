Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію
Оскільки одна з найавторитетніших кінопремій року – Золотий глобус 2020 – вже 5 січня 2020 року відгримить у Беверлі-Гіллз, що у Лос-Анджелесі, комітет оголосив повний список номінантів. Пропонуємо ознайомитися з кандидатами на премію на сайті LifeStyle 24.
Знову наприкінці поточного року Голлівуд і всі, хто причетні до американського кінематографа, затамували подих, адже вже сьогодні, 9 грудня, HFPA (Голлівудська асоціація іноземної преси) оголосила усі найкращі роботи, проєкти та кінотворців, які матимуть можливість стати лауреатом певної номінації.
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Золотий глобус 2020: повний список номінантів
Повнометражні фільми:
Найкращий фільм (драма):
"Ірландець" (The Irishman)
"Шлюбна історія" (Marriage Story)
"1917" (1917)
"Джокер" (Joker)
"Маленькі жінки" (Little Women)
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Прощання" (The Farewell)
"Біль та слава" (Pain and Glory)
"Портрет дівчини у вогні" (Portrait of a Lady on Fire)
"Паразити" (Parasite)
"Знедолені" (“Les Miserables)
Найкращий сценарій:
Ноа Баумбах ("Шлюбна історія")
Пон Джун Хо та Хань Цзінь-вон ("Паразити")
Ентоні Маккартен ("Два Папи")
Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")
Стівен Заіллян ("Ірландець")
Найкраща пісня:
Beautiful Ghosts ("Кішки")
(I'm Gonna) Love Me Again ("Рокетмен")
Into the Unknown ("Крижане серце 2")
Spirit ("Король Лев")
Stand Up ("Гаррієт" (Harriet))
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству")
Ентоні Гопкінс ("Два Папи")
Аль Пачіно ("Ірландець")
Джо Пеші ("Ірландець")
Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
Найкраща жіноча роль другого плану:
Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")
Аннетт Бенінг (The Report)
Лора Дерн ("Шлюбна історія")
Денніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт")
Марго Роббі ("Секс-бомба")
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
Деніел Крейг ("Ножі наголо")
Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо")
Леонардо Ді Капрріо ("Одного разу в Голлівуді")
Терон Еґертон ("Рокетмен")
Едді Мерфі ("
Найкращий анімаційний фільм:
"Крижане серце 2" (Frozen II)
Як приборкати дракона 3: Прихований світ" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
"Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Missing Link)
"Історія іграшок 4" (Toy Story 4)
"Король Лев" (The Lion King)
Найкраща чоловіча роль (драма):
Крістіан Бейл ("Форд проти Феррарі")
Антоніо Бандерас ("Біль та слава")
Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
Хоакін Фенікс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два Папи")
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
Awkwafina ("Прощання") (The Farewell)
Ана де Армас ("Ножі наголо))
Кейт Бланшетт (Де ти поділась, Бернадетт?")
Біані Фельдштейн ("Освіта") (Booksmart)
Емма Томпсон ("Пізня ніч" (Late Night)
Найкращий фільм (комедія або мюзикл):
"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
"Ножі наголо" (Knives Out)
"Рокетмен" (Rocketman)
"Моє ім'я – Долемайт" (Dolemite Is My Name)
Найкращий серіал (драма):
"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
"Корона" (The Crown)
"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)
"Ранкове шоу" (The Morning Show)
"Спадкоємці" (Succession)
Найкраща жіноча роль (драма):
Синтія Еріво ("Гаррієт")
Скарлет Йогганссон ("Шлюбна історія")
Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
Шарліз Терон ("Секс-бомба")
Рене Зеллвегер ("Джуді")
Найкращий серіал (комедія або мюзикл):
"Баррі" (Barry)
"Флібег" (Fleabag)
"Метод Комінскі" (The Kominsky Method)
"Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
"Політик" (The Politician)
Найкраща музика до фільму:
Daniel Pemberton ("Сирота Бруклін") (Motherless Brooklyn)
Alexandre Desplat ("Маленькі жінки") (Little Women)
Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)
Thomas Newman (1917)
Randy Newman ("Шлюбна історія") (Marriage Story)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл):
Майкл Дуглас ("Метод Комінскі") (The Kominsky Method”)
Білл Гейдер ("Баррі") (Barry)
Бен Платт ("Політик") (The Politician)
Полл Рад ("Жити з собою") (Living with Yourself)
Рамі Юссеф ("Рамі") (Ramy)
Новина доповнюється...