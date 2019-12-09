Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію

Оскільки одна з найавторитетніших кінопремій року – Золотий глобус 2020 – вже 5 січня 2020 року відгримить у Беверлі-Гіллз, що у Лос-Анджелесі, комітет оголосив повний список номінантів. Пропонуємо ознайомитися з кандидатами на премію на сайті LifeStyle 24.

Знову наприкінці поточного року Голлівуд і всі, хто причетні до американського кінематографа, затамували подих, адже вже сьогодні, 9 грудня, HFPA (Голлівудська асоціація іноземної преси) оголосила усі найкращі роботи, проєкти та кінотворців, які матимуть можливість стати лауреатом певної номінації. Ще про премію: Золотий глобус 2020: стало відомо, які зірки стали амбасадорами церемонії Золотий глобус 2020: повний список номінантів Повнометражні фільми: Найкращий фільм (драма): "Ірландець" (The Irishman) "Шлюбна історія" (Marriage Story) "1917" (1917) "Джокер" (Joker) "Маленькі жінки" (Little Women) Найкращий фільм іноземною мовою: "Прощання" (The Farewell) "Біль та слава" (Pain and Glory) "Портрет дівчини у вогні" (Portrait of a Lady on Fire) "Паразити" (Parasite) "Знедолені" (“Les Miserables) Найкращий сценарій: Ноа Баумбах ("Шлюбна історія") Пон Джун Хо та Хань Цзінь-вон ("Паразити") Ентоні Маккартен ("Два Папи") Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді") Стівен Заіллян ("Ірландець") Найкраща пісня: Beautiful Ghosts ("Кішки") (I'm Gonna) Love Me Again ("Рокетмен") Into the Unknown ("Крижане серце 2") Spirit ("Король Лев") Stand Up ("Гаррієт" (Harriet)) Найкраща чоловіча роль другого плану: Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству") Ентоні Гопкінс ("Два Папи") Аль Пачіно ("Ірландець") Джо Пеші ("Ірландець") Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") Найкраща жіноча роль другого плану: Кеті Бейтс ("Річард Джуелл") Аннетт Бенінг (The Report) Лора Дерн ("Шлюбна історія") Денніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт") Марго Роббі ("Секс-бомба") Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Деніел Крейг ("Ножі наголо") Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо") Леонардо Ді Капрріо ("Одного разу в Голлівуді") Терон Еґертон ("Рокетмен") Едді Мерфі (" Моє ім'я – Долемайт ") Найкращий анімаційний фільм: "Крижане серце 2" (Frozen II) Як приборкати дракона 3: Прихований світ" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) "Містер Лінк: Загублена ланка еволюції" (Missing Link) "Історія іграшок 4" (Toy Story 4) "Король Лев" (The Lion King) Найкраща чоловіча роль (драма): Крістіан Бейл ("Форд проти Феррарі") Антоніо Бандерас ("Біль та слава") Адам Драйвер ("Шлюбна історія") Хоакін Фенікс ("Джокер") Джонатан Прайс ("Два Папи") Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Awkwafina ("Прощання") (The Farewell) Ана де Армас ("Ножі наголо)) Кейт Бланшетт (Де ти поділась, Бернадетт?") Біані Фельдштейн ("Освіта") (Booksmart) Емма Томпсон ("Пізня ніч" (Late Night) Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) "Ножі наголо" (Knives Out) "Рокетмен" (Rocketman) "Моє ім'я – Долемайт" (Dolemite Is My Name) Найкращий серіал (драма): "Велика маленька брехня" (Big Little Lies) "Корона" (The Crown) "Вбиваючи Єву" (Killing Eve) "Ранкове шоу" (The Morning Show) "Спадкоємці" (Succession) Найкраща жіноча роль (драма): Синтія Еріво ("Гаррієт") Скарлет Йогганссон ("Шлюбна історія") Сірша Ронан ("Маленькі жінки") Шарліз Терон ("Секс-бомба") Рене Зеллвегер ("Джуді") Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Баррі" (Barry) "Флібег" (Fleabag) "Метод Комінскі" (The Kominsky Method) "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) "Політик" (The Politician) Найкраща музика до фільму: Daniel Pemberton ("Сирота Бруклін") (Motherless Brooklyn) Alexandre Desplat ("Маленькі жінки") (Little Women) Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker) Thomas Newman (1917) Randy Newman ("Шлюбна історія") (Marriage Story) Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Майкл Дуглас ("Метод Комінскі") (The Kominsky Method”) Білл Гейдер ("Баррі") (Barry) Бен Платт ("Політик") (The Politician) Полл Рад ("Жити з собою") (Living with Yourself) Рамі Юссеф ("Рамі") (Ramy) Новина доповнюється...