Знову в латексі: зваблива Демі Роуз похизувалася пишними сідницями – фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

23-річна британська модель Демі Роуз стала зіркою соціальних мереж через свої відверті фотографії, на яких дівчина демонструє пишні форми.

Усі звабливі фото Демі традиційно публікує на своїй сторінці в Instagram.

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Модель приміряла відвертий латексний костюм, який нагадав шанувальникам одяг з секс-шопу. Свій образ Роуз завершила босоніжками на високих стійких підборах і мокрим волоссям. 

На знімку 23-річна британка демонструє свої пікантні форми.

демі роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

"Муза", – зазначила у підписі дівчина і позначила фотографа Денні Десантоса, який популярний завдяки своїм фотографіям у стилі ню.


Демі Роуз / Instagram / @dannydesantos

Також раніше Демі Роуз показала ще один цікавий аутфіт у Таїланді. Так, модель приміряла білу перуку і фіолетовий купальник.


Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: 24 канал
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