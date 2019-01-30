Знову в латексі: зваблива Демі Роуз похизувалася пишними сідницями – фото
23-річна британська модель Демі Роуз стала зіркою соціальних мереж через свої відверті фотографії, на яких дівчина демонструє пишні форми.
Усі звабливі фото Демі традиційно публікує на своїй сторінці в Instagram.
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Модель приміряла відвертий латексний костюм, який нагадав шанувальникам одяг з секс-шопу. Свій образ Роуз завершила босоніжками на високих стійких підборах і мокрим волоссям.
На знімку 23-річна британка демонструє свої пікантні форми.
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby
"Муза", – зазначила у підписі дівчина і позначила фотографа Денні Десантоса, який популярний завдяки своїм фотографіям у стилі ню.
Демі Роуз / Instagram / @dannydesantos
Також раніше Демі Роуз показала ще один цікавий аутфіт у Таїланді. Так, модель приміряла білу перуку і фіолетовий купальник.
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby