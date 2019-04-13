Зваблива Ельза Госк продемонструвала ідеальні форми на відпочинку: гарячі фото

Розкішна 30-річна шведська модель попри успішну кар'єру, як справжня жінка, знаходить час для повного релаксу після насичених буднів. Так, днями "ангел" Victoria's Secret зачарувала прихильників гарями фото з відпочинку.

Ельза Госк вже давно вважається однією із найзатребуваніших моделей сучасності. А 30-річна шведська модель у свою чергу намагається відповідати своїй репутації. Дивлячись на останні знімки, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, можна помітити, що вона підтримує ідеальну спортивну форму і красиво демонструє свою струнку фігуру.

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На одному зі знімків Ельза Госк позує в готельному номері на великому ліжку з білими простирадлами. На її голові банний рушник, а сама вона одягнена у суцільний купальник від REVOLVE. Глибоке декольте та гола спина підкреслила сексуальність пляжного вбрання, а Ельза, як досвідчена модель, сексуально позувала у ньому. Також "ангел" Victoria's Secret показала світлини, на яких постала у бежевому мереживному топі та білих шортах з високою талією.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa