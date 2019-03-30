Зваблива ковбойка: Емілі Ратажковскі похизувалася пишним декольте і стрункими ногами

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Одна з найпопулярніших моделей світу Емілі Ратажковскі в силу своєї професії часто тішить шанувальників яскравими фото з цікавих локацій та ефектних колаборацій. Так, для останньої фотосесії британці дістався образ сексапільної ковбойки.

Сторінка в Instagram 27-річної моделі Емілі Ратажковскі в більшості побудована на пікантних світлинах. Адже струнка фігура дівчини, але водночас пишні і пружні сідниці дозволяють їй публікувати відверті знімки. Також вона часто рекламує власний бренд купальників, позуючи в них перед камерою.

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Однак одна з останніх фотосесії Емілі Ратажковскі підкорила серця шанувальників неординарністю і водночас сексуальністю. Модель постала на фото зі зміненим іміджем та в образ ковбойки. Біляве волосся і крислатий капелюх в поєднанні з халатом-плащем і ковбойськими чоботами – її образ виглядав дуже ефектно!

Пікантності образу зірки додав пишний бюст, яке вона відверто демонструвала, і міні довжина верхнього одягу. До слова, модель не забула і про тренди 2019 року. Ковбойські чоботи (казаки) вона обрала зі зміїної шкіри.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі Мода
Джерело: LifeStyle 24
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