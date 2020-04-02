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Зваблива Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою у короткому топі: фото

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре поділилася з прихильниками фотографіями, на яких постала разом із своїм домашнім улюбленцем Рафіком.

Енергійна та запальна Леся Нікітюк, перебуваючи на карантині, продовжує поширювати світлини, на яких хизується стрункою та виточненою фігурою. Кожна публікація створює ажіотаж серед підписників та активні обговорення в мережі. На привабливих кадрах блогерка зображена із песиком Рафіком.

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Карантинні будні Лесі проходять весело та з користю. Вона не забуває підігрівати інтерес до своєї особистості і кожна домашня фотосесія закічується пікантними знімками на інстаграм-сторінці. 

Леся позує на ліжку разом із улюбленцем Рафіком. Телеведуча одягнена в короткий бежевий топ і облягаючі шорти в тон. Таке вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру та спокусливі форми. На обличчі сяяв легкий макіяж з чорними стрілками на повіках, за допомогою якого зробила погляд більш виразним та глибоким. Волосся Нікітюк вклала в легкі локони. 


Спокуслива Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk


Леся Нікітюк з песиком Рафіком / Instagram / @lesia_nikituk

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Леся Нікітюк LifeStyle
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