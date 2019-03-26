Зваблива спокусниця Кіра Найтлі: топ-5 фільмів з відвертими сценами за її участю

Знаменита голлівудська актриса Кіра Найтлі святкує своє 34-річчя у вівторок, 26 березня. Попри відмінну акторську гру у будь-яких сценах, найбільшого розголосу завжди набувають фільми, у яких вона постає в сексуальних амплуа. До дня народження оскароносної акторки LifeStyle 24 зробив для вас підбірку п'яти стрічок, в яких Кіра Найтлі грає звабливу спокусницю або ж сексуальну супутницю.

Народившись у сім'ї знаменитих британських акторів, було малоймовірно, що доля Кіри Найтлі складеться зовсім по-іншому. Тому вже з ранніх років дівчина наполегливо займалася акторською майстерністю. Результатом її плідної праці став фільм "Грай як Бекхем" (2002), у якому вона зіграла першу головну роль.

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А після зйомок у фільму "Гордість і упередження", за який вона отримала Оскар її популярність і попит зросла до максимуму. Перша кінокартина сексуального характеру, у якій знялася Кіра Найтлі вийшла на екрани у 2007 році. Після відмінно виконаної ролі Кіра Найтлі отримала чимало пропозицій від інших режисерів, аби зіграти сексуальну спокусницю. Редакція LifeStyle 24 пропонує вам підбірку фільмів, у яких актриса максимально відверто та природно зіграла в гарячих сценах.

"Спокута" (Atonement) (2007)

Події фільму розгортаються у 1935 році. Сесилія, яку грає Кіра Найтлі, та Роббі (Джеймс Мак-Евой) таємно закохані один в одного. Вони зустрічаються один з одним, намагаючись не потрапляти на очі інших. Однак сестра Сесилії, Брайоні, застукала їх за курйозною ситуацією і по-своєму описала те, що відбувалося. Вона стверджує, що Роббі – сексуальний маніяк, який домагався її сестри. Хлопець сідає за ґрати. Проходить три роки і його забирають на війну. Однак їхня історія кохання переноситься на десятиліття вперед і вони таки зустрінуть один одного за непередбачуваних умов. Однак їм не вдасться відновити свої стосунки, які зруйнувала сестра Сессилії, ставши при цьому знаменитою.

Дивитися трейлер до фільму "Спокута" (Atonement) (2002): відео

"Герцогиня" (The Duchess) (2008)

В центрі сюжету герцогиня Джоріана, яку грає Кіра Найтлі. Її природна краса та неймовірна харизматичність принесли їй неабиякий успіх. Проте, як у кожної людини, у неї були слабкі сторони, які у її випадку, завдали ударів по її репутації. Велика ганьба спіткала Джоріанну через захоплення азартними іграми та її безмежне кохання. Герцогиня вийшла заміж, бувши зовсім юною. Її обранцем став цинічний, зрілий та ще й байдужий до неї чоловік. Вона заслужила в суспільстві звання законодавиці моди, люблячої матері, а також великої людини, яка була близькою до простих людей, але так і не змогла стати по-справжньому коханою і знайти свою людину.

Дивитися трейлер до фільму "Герцогиня" (The Duchess) (2008): відео

"Заборонене кохання" (The Edge of Love) (2008)

Фільм знятий на реальних подіях, які відбувалися під час Другої світової війни. У життєво складних умовах Вірі Філліпс (Кіра Найтлі) вдалося відродити своє перше кохання. Вона знову зустріла Ділана Томаса і зрозуміла, що в її почуттях з’явилися нові відтінки. Однак, якщо вона ще незаміжня, то хлопець встиг одружитися. Попри те, що дві молоді красиві жінки є суперницями, вони змогли подружитися і навіть проводили багато часу разом. Потім Віра виходить заміж, однак серце одруженого Ділана не залишається байдужим. Його переповнюють ревнощі. Чоловік Віри, військовий, одразу відчув щось неладне. А після того, як його призвали на війну, почуття ревнощів переросло в дещо більше. Двом сім’ям, які живуть поруч один з одним і тісно пов’язані між собою, доведеться багато чого пережити.

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"Небезпечний метод" (A Dangerous Method) (2011)

В сюжет фільму покладено реальні факти з біографії психоаналітика Фрейда. Йому вдається вилікувати дівчину Сабіну від істерії. Вона одразу почала проявляти академічні здібності і завдяки талантам потрапляє в лабораторію до свого лікаря. З часом співпраця Фрейда і Сабіни переростає в симпатію, а згодом в пристрасть, яка матиме згубний вплив на особисте життя і професійний розвиток Юнга.

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"Колетт" (Colette) (2018)

Звичайна сільська дівчина Колетт виходить заміж за журналіста і письменника Анрі Готьє-Віллар. Чоловік публікує свої творіння під псевдонімом Віллі. Одного разу він помічає творчі здібності у своєї дружини і після цього починає використовувати її твори за свої. Однак після того, як її твір стає бестселером, вона розуміє, що хоче аби її ім'я також красувалося в авторстві роману. Однак це її чоловікові Анрі стало не до вподоби і спровокувало неабияке протистояння. І тут Колетт починає боротися за творчу свободу, у якій проявлятиметься велика частина сексуальності.

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