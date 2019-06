З’явилась раніше невидана пісня Фредді Мерк'юрі, написана за 5 років до його смерті

Сольний трек фронтмена легендарного гурту Queen Фредді Мерк'юрі під назвою Time Waits For No One з'явився на YouTube 20 червня. Вихід раніше невиданого синглу став справжнім сюрпризом для мільйонів прихильників виконавця зі всього світу.

Відомо, що прониклива пісня Time Waits For No One, яка дослівно перекладається як "Час не підвладний нікому", була записана ще за п'ять років до смерті Фредді Мерк'юрі – у 1986 році. Автором треку став фронтмен популярного у 60-ті гурту Dave Clark Five Дейв Кларк і хіт повинен був увійти в альбом Time, але цього так і не сталось.

Тоді ж пісня супроводжувалася багатоголосим бек-вокалом у поєднанні з клавішними та ударними. Запис було загублено і впродовж останніх 10 років Кларк шукав композицію посеред записів з репетицій. У 2017 році музикантові вдалось відшукати демозапис Time в своєму архіві, після чого з'явилась ідея відродити раніше невиданий хіт у новому звучанні – нічого, окрім сольного вокалу і клавішних Майка Морана, якого він запросив для створення оновленого хіта.

Щодо відео, то для його створення використовувалися спеціальні архівні записи фортепіанних репетицій, які поєднались в одному відеоряді. "Пісня з'явилася після двох років роботи всесвітньо успішного музиканта, автора пісень і продюсера Дейва Кларка, давнього друга Фредді", – йдеться у підписі до відео на YouTube-каналі Freddie Mercury Solo.

Фредді Мерк'юрі – Time Waits For No One: дивитись відео онлайн

Що відомо про останні роки життя Фредді Мерк'юрі?У 1986 році Фредді Мерк'юрі діагностували ВІЛ-СНІД, однак до самої смерті він заперечував все, що писали у пресі. Лише за день до смерті було оприлюднено його зізнання в особистому листі. 24 листопада 1991 року у 45-річному віці співак помер внаслідок ускладнень СНІДу. Наступного року Фредді посмертyо нагородили премією Brit Awards, а на стадіоні Вемблі у Лондоні присвятили грандіозний концерт на його честь. 2001 року його та інших музикантів з Queen ввели в Залу слави рок-н-ролу, а у 2008 році Мерк'юрі посів 18 місце в списку "100 найвидатніших співаків усіх часів" за версією американського журналу Rolling Stone.