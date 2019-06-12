З'явилися нові фото з весілля доньки Шварценеггера: друга сукня Кетрін була не менш розкішною

29-річна Кетрін Шварценеггер вийшла заміж за голлівудського актора Кріса Пратта. Через кілька днів після зіркового весілля в мережі починають з'являтися світлини знаменитостей з урочистого святкування.

Весілля Кетрін Шварценеггер та Кріса Пратта відбулося у Каліфорнії у суботу, 8 червня. Попри публічне життя, зіркова пара забажала приватності на своєму святі, тому через відсутність ЗМІ світлини з урочистості починають з'являтися у мережі майже через тиждень після весілля.

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Як повідомлялося раніше, першу сукню без бретелей і з довгим шлейфом старша донька Арнольда Шварценеггера обрала від бренду Armani. Виявилося, що сукню для вечірнього святкування 29-річна Кетрін придбала у тому ж модному будинку.



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / Instagram / @grazia_it

Друге весільне вбрання відрізнялося кольором – воно було не білим, а у відтінку "айворі", а на руках були спущені шлейки у вигляді смужок. Також для створення другої сукні використовувався шовк, а не мереживна органза. Проте і в цьому весільному вбранні Кетрін Шварценеггер віддала перевагу шлейфу, який тримала в руці, а не однаковій довжині.



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт / Instagram / @elleaus