З’явився перший трейлер до фільму жахів "Привиди Шерон Тейт" з Гіларі Дафф: відео

31-річна американська співачка Гілларі Дафф знялася в головній ролі для фільму "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), який знімали на основі реальних подій. Перший офіційний трейлер, який вразив глядачів своїм сюжетом, з'явився в мережі напередодні.

Близько року тому стало відомо, що Гіларі Дафф зіграє легендарну Шерон Тейт в одному з фільмів, в якому буде розповідатися трагічна історія. Перший офіційний трейлер до фільму "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) з'явився на YouTube-каналі Saban Films у понеділок, 4 лютого.

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Гіларі Дафф публікувала знімок в образі Шерон Тейт на своїй сторінці в Instagram.

В сюжет кінокартини покладено реальну історію актриси і моделі Шерон Тейт, яка загинула у віці 26 років, перебуваючи на останньому місяці вагітності. Як повідомляють іноземні ЗМІ, до зняття фільму автора надихнули розповіді Шерон, в яких вона одного разу зізналася, що бачила "сни про привидів, які віщували їй смерть від рук послідовників сатанинського руху".

У режисерське крісло сів Даніель Фаррандс, який також придумав сценарій для картини. Варто додати, що старшій сестрі Шерон ідея фільму не сподобалася. Вона назвала його "безсоромним і вульгарним". Проте шанувальники творчості Шерон Тейт в очікуванні нового документального фільму.

Хто така Шерон Тейт? Шерон Тейт – знаменита американська акторка і модель з неймовірно красивою зовнішністю. В юному віці дівчина мала намір стати психіатром, однак знайомі переконували її стати акторкою. Після декількох другорядних ролей в 1965 році вона отримала головну роль у фільмі "Око диявола". Шерон Тейт пророкували шалений успіх і стрімкий кар’єрний ріст, однак її раптова смерть перекреслила всі передбачення. В 1968 році вона вийшла заміж за кінорежисера Романа Полянського, від якого одразу завагітніла. В 1969 році її було жорстоко вбито бандою сектантів на чолі з Чарлзом Менсоном. Вони увірвалися до її будинку, коли вона була на самоті і, попри її прохання залишити її в живих хоча б заради дитини, нанесли їй 16 ножових поранень. На момент смерті їй було 26 років.

Дивитися трейлер до фільму "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) (відео):