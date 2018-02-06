З’явився перший трейлер до фільму жахів "Привиди Шерон Тейт" з Гіларі Дафф: відео

178
Гіларі Дафф у фільмі "Привиди Шерон Тейт"
Гіларі Дафф у фільмі "Привиди Шерон Тейт" / Скріншот з відеоролика

31-річна американська співачка Гілларі Дафф знялася в головній ролі для фільму "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), який знімали на основі реальних подій. Перший офіційний трейлер, який вразив глядачів своїм сюжетом, з'явився в мережі напередодні.

Близько року тому стало відомо, що Гіларі Дафф зіграє легендарну Шерон Тейт в одному з фільмів, в якому буде розповідатися трагічна історія. Перший офіційний трейлер до фільму "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) з'явився на YouTube-каналі Saban Films у понеділок, 4 лютого.

Читайте також: З'явився перший трейлер до третього сезону "Розповідь служниці": відео

Гіларі Дафф публікувала знімок в образі Шерон Тейт на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

В сюжет кінокартини покладено реальну історію актриси і моделі Шерон Тейт, яка загинула у віці 26 років, перебуваючи на останньому місяці вагітності. Як повідомляють іноземні ЗМІ, до зняття фільму автора надихнули розповіді Шерон, в яких вона одного разу зізналася, що бачила "сни про привидів, які віщували їй смерть від рук послідовників сатанинського руху".

У режисерське крісло сів Даніель Фаррандс, який також придумав сценарій для картини. Варто додати, що старшій сестрі Шерон ідея фільму не сподобалася. Вона назвала його "безсоромним і вульгарним". Проте шанувальники творчості Шерон Тейт в очікуванні нового документального фільму.

Хто така Шерон Тейт? Шерон Тейт – знаменита американська акторка і модель з неймовірно красивою зовнішністю. В юному віці дівчина мала намір стати психіатром, однак знайомі переконували її стати акторкою. Після декількох другорядних ролей в 1965 році вона отримала головну роль у фільмі "Око диявола". Шерон Тейт пророкували шалений успіх і стрімкий кар’єрний ріст, однак її раптова смерть перекреслила всі передбачення. В 1968 році вона вийшла заміж за кінорежисера Романа Полянського, від якого одразу завагітніла. В 1969 році її було жорстоко вбито бандою сектантів на чолі з Чарлзом Менсоном. Вони увірвалися до її будинку, коли вона була на самоті і, попри її прохання залишити її в живих хоча б заради дитини, нанесли їй 16 ножових поранень. На момент смерті їй було 26 років.

Дивитися трейлер до фільму "Привиди Шерон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) (відео):

 

blog_ava
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
сьогодні
16326
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
сьогодні 18:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
Юлія Турелик 28
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
сьогодні 12:28 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
106
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
сьогодні 12:06 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
132
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 09:59 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 10645
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
4 лютого 18:00 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
132
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
4 лютого 13:47 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
502
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук