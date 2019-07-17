З'явився список номінантів премії Еммі-2019: "Гра престолів" встановив рекорд

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Еммі-2019: список номінантів
Еммі-2019: список номінантів / Instagram / @/justjared

У Лос-Анджелесі назвали претендентів на престижну нагороду Еммі-2019. Номінанти вже в очікуванні урочистої церемонії, а кінокритики вражені успіхом серіалу "Гра престолів". Сага встановила своєрідний рекорд, фігуруючи у 32 номінаціях премії.

22 вересня 2019 року у США пройде грандіозна 71-а церемонія вручення Еммі-2019. За традицією, знакову подію влаштують у приміщенні Microsoft Theater, що в Лос-Анджелесі. 

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Наразі на офіційному сайті організатори Еммі-2019 оприлюднили список претендентів на перемогу. Згідно з даними, за престижну статуетку поборються знамениті режисери та їх кінострічки. Найбільше шансів отримати відзнаку у творців саги "Гра престолів", яка вже встановила рекорд Еммі. Серіал номінований у 32 категоріях. Таким успіхом міг похизуватись серіал "Поліція Нью-Йорка", який у 1994 році з'явився у 27 номінаціях. 

Еммі-2019: список номінантів

Найкращий драматичний серіал

"Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

"Охоронець" (Bodyguard)

"Гра престолів" (Game of Thrones)

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

"Озарк" (Ozark)

"Поза" (Pose)

"Спадкоємці" (Succession)

"Це ми" (This Is Us)

Найкращий міні-серіал

"Чорнобиль " (Chernobyl)

"Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)

"Фоссі / Вердон" (Fosse / Verdon)

"Гострі предмети" (Sharp Objects)

"Коли вони нас побачать" (When They See Us)

Серіал
Серіал "Чорнобиль" / HBO

Найкращий фільм

"Чорне дзеркало: Брандашмиг" (Black Mirror: Bandersnatch)

"Король Лір" (King Lear)

"Брексіт" (Brexit: The Uncivil War)

"Дедвуд" (Deadwood)

"Мій вечеря з Ерве" (My Dinner with Hervé)

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Джейсон Бейтман, "Озарк" (Ozark)

Стерлінг К. Браун, "Це ми" (This Is Us)

Кіт Герінґтон, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Боб Оденкірк, "Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

Біллі Портер, "Поза" (Pose)

Майло Вентімілья, "Це ми" (This Is Us)

Кіт Гарінгтон у
Кіт Гарінгтон у "Грі престолів" / HBO

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Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі

Гвендолін Крісті, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Ліна Хіді, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Джулія Гарнер, "Озарк" (Ozark)

Фіона Шоу, "Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

Софі Тернер, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Мейсі Вільямс, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Мейсі Вільямс і Софі Тернер
Мейсі Вільямс і Софі Тернер / HBO

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі

Алфі Аллен, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Джонатан Бенкс, "Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

Микола Костер-Вальдано, "Гра престолів" (Game of Thrones)

Джанкарло Еспозіто, "Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

Майкл Келлі, "Картковий будиночок" (House of Cards)

Кріс Салліван, "Це ми" (This Is Us)


"Картковий будинок" / Прямий 

Найкращий комедійний серіал

"В кращому світі" (The Good Place)

"Баррі" (Barry)

"Флібег" (Fleabag)

"Життя матрьошки" (Russian Doll)

"Шіттс Крік" (Schitt's Creek)

"Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон, "Подорослішали" (Grown-ish)

Дон Чідл, "Чорний понеділок" (Black Monday)

Тед Денсон, "В кращому світі" (The Good Place)

Майкл Дуглас, "Метод Комінскі" (The Kominsky Method)

Білл Хейдер, "Баррі" (Barry)

Юджин Леві, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek)

Номінанти Еммі 2019
Тед Денсон, "В кращому світі" / Сплетник

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Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене" (Dead to Me)

Рейчел Броснахен, "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Джулія Луїс-Дрейфус, "Віце-президент" (Veep)

Наташа Лионн, "Життя матрьошки" (Russian Doll)

Кетрін О'Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek)

Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег" (Fleabag)

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Нагороди Еммі
Джерело: LifeStyle 24
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