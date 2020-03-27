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Зйомки реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" перенесли на 2021 рік

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Реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" переноситься / Новий канал

Через пандемію коронавірусу, організатори реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" вирішили відтермінувати зйомки. Модельне шоу, яке 6 років поспіль виходило восени на "Новому каналі" глядачі зможуть побачити, аж через рік, у 2021 році.

Багато фанатів чекали на появу шоу осінню, адже це мав бути по-справжньому особливий ефір. Основна його "фішка" – повернення учасниць з минулих шести сезонів.

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"Щоб зробити якісний контент до осіннього сезону, ми повинні були увійти в зйомки не пізніше 1 квітня. У зв’язку з продовженням карантину ми цього здійснити, на наш превеликий жаль, не можемо", – пояснила рішення генеральний директор Нового каналу Ольга Задорожна.


Учасниці шоу "Супер топ-модель по-українськи"

Що цікаво, 25 учасниць, які мали увійти в новий сезон "Супер топ-модель по-українськи" на сайті "Нового каналу" обирали телеглядачі протягом 2,5 місяців.

Генеральна директорка зазначила, що команда модного проєкту буде намагатися зробити все для того, щоб у суперсезоні глядачі побачили як своїх фавориток, так і улюблених експертів та ведучу проєкту.

Що відомо про "Топ-модель по-українськи" ?Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим дівчатам. Тут на рівних за звання топ-моделі борються дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Автор: Юлія Турелик
Теги: Коронавірус в Україні LifeStyle
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