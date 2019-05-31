Зйомки серіалу "Відьмак" завершилися: що відомо про стрічку і коли чекати прем'єру

Черговий очікуваний серіал від стримінгового сервісу Netflix "Відьмак" (The Witcher) вже восени вийде на великий екран. Про завершення зйомок повідомив головний герой серіалу.

На особистій сторінці в Instagram головний герой серіалу "Відьмак" (The Witcher) Генрі Кавілл повідомив про завершення зйомок фінальних сцен першого сезону.

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Актор, який зіграє Геральта, опублікував фото з гримерної і розповів про враження від зйомок.

Зйомки першого сезону "Відьмака" підійшли до кінця. Попри те, що на фотографії вираз обличчя у мене не дуже, це була неймовірна пригода! Акторський склад і знімальна група працювали не покладаючи рук. Я дуже пишаюся вами. Говорячи про команду: Джеки, Айбль і Леа – всі вони неперевершені професіонали, які працювали цілодобово. Щоб втілити Відьмака в життя, вони не переставали постійно покращувати образ Геральта. Спасибі за те, що зробили це подорож вдалою. Всі ці підйоми о третій годині ночі коштували того,

– відверто написав про зйомки Генрі Кавілл.

Що відомо про серіал "Відьмак"? "Відьмак" (The Witcher) – екранізований серіал, в основу якого покладено серію книг польського письменника Анджея Сапковського. Також у майбутній стрічці у жанрі фентезі зіграє акторка Аллан. Їй дісталася роль відьми Цирілли. Над постановками боїв працює знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик. Варто відзначити, що він також виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів".