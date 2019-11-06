Зйомки третьої частини "Фантастичних звірів" розпочнуться вже у 2020 році: подробиці

Любителі фетезі стрічок, зокрема, світу Гаррі Поттера можуть бути спокійними – третій частині "Фантастичних звірів" бути! Вже навесні 2020 року Warner Bros. розпочне зйомки наступного епізода, який пояснить події, які відбувалися у попередньому.

У січні 2019 року стало відомо, що зйомки третьої частини франшизи "Фантастичних звірів" переносяться. Тоді фанати підозрювали, що такий жест від творців фільму свідчить про їхню якісну роботу над сценарієм, оскільки друга частина провалилася у прокаті.

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Однак, як повідомляє видання Deadline, зйомки третього епізоду заплановані на весну 2020 року. Також у джерелі зазначається, що до нової частини повернуться всі актори, які знімалися у двох попередніх.

Відомо, що події у третій частині "Фантастичних звірів" розгортатимуться у Бразилії та в північноамериканської школі чаклунства і чарівництва Ільвермоні. За словами творців, новий епізод дасть відповіді на всі питання, які виникли під час перегляду фільму "Фантастичні звірі і злочини Ґріндевальда".