Більшість подібних прізвищ не збереглася до сучасності. Однак деякі давні родові імена ще можна почути в Україні. Про найдавніші українські прізвища – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка найдавніших українських прізвищ

У Київській Русі люди нерідко, замість прізвищ, мали прізвиська. Вони допомагали підкреслити риси характеру, зовнішності чи рід занять носія. Втім, ці прізвиська не успадковувалися та не мали офіційного статусу. Під час розвитку діловодства на території України виникла потреба у створенні власних прізвищ. До найдавніших родових імен належать:

Сулима – досить поширене прізвище, яке має 3037 носіїв в Україні. Його власники проживають на Київщині, Вінниччині та Львівщині. Це родове ім'я згадується серед представників старшин Гетьманщини й православного духовенства.

– досить поширене прізвище, яке має 3037 носіїв в Україні. Його власники проживають на Київщині, Вінниччині та Львівщині. Це родове ім'я згадується серед представників старшин Гетьманщини й православного духовенства. Логвиненко – у сучасному світі відомо про 5591 власника цього прізвища. Люди з таким родовим ім'ям переважно мешкають на Київщині, Харківщині та Дніпровщині. У давнину це прізвище можна було почути серед старшини Гетьманщини.

– у сучасному світі відомо про 5591 власника цього прізвища. Люди з таким родовим ім'ям переважно мешкають на Київщині, Харківщині та Дніпровщині. У давнину це прізвище можна було почути серед старшини Гетьманщини. Білан – посідає 386 місце серед найпоширеніших прізвищ в Україні. Ним може похизуватися 7932 людини. Найбільше власників цього родового імені проживає у Києві, Дніпрі та Черкасах. Це прізвище згадується серед православного духовенства та старшини Гетьманщини.

– посідає 386 місце серед найпоширеніших прізвищ в Україні. Ним може похизуватися 7932 людини. Найбільше власників цього родового імені проживає у Києві, Дніпрі та Черкасах. Це прізвище згадується серед православного духовенства та старшини Гетьманщини. Жадан – наразі відомо про 3768 носіїв цього прізвища в Україні. Найчастіше таке родове ім'я можна почути у Харкові, Києві та Дніпрі. Це прізвище згадується серед представників єврейства, старшини Гетьманщини та київського міщанства.

– наразі відомо про 3768 носіїв цього прізвища в Україні. Найчастіше таке родове ім'я можна почути у Харкові, Києві та Дніпрі. Це прізвище згадується серед представників єврейства, старшини Гетьманщини та київського міщанства. Балух – таке родове ім'я вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 689 людей, які його мають. Представники цього прізвища переважно мешкають на Львівщині. Це родове ім'я згадується серед репресованих.

– таке родове ім'я вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 689 людей, які його мають. Представники цього прізвища переважно мешкають на Львівщині. Це родове ім'я згадується серед репресованих. Найда – відомо про 2745 носіїв такого прізвища. Його власники проживають у Києві, Дніпрі та Чернівцях. Це прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

– відомо про 2745 носіїв такого прізвища. Його власники проживають у Києві, Дніпрі та Чернівцях. Це прізвище згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік. Скорик – 5474 людини може похизуватися цим прізвищем. Найчастіше його чують у Києві, Харкові та Запоріжжі. Це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік.

– 5474 людини може похизуватися цим прізвищем. Найчастіше його чують у Києві, Харкові та Запоріжжі. Це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік. Величко – вважається доволі поширеним, оскільки займає 99 місце серед найпопулярніших в Україні. Наразі відомо про 19693 власники цього прізвища. Найбільше представники такого родового імені проживає у Києві, Дніпрі та Харкові. Це прізвище згадується серед старшини Гетьманщини, православного духовенства та київського міщанства.

Найдавніші українські прізвища / Фото Freepik

Прізвища, які збереглися лише в Україні

Деякі прізвища мали дещо жартівливий характер. Вони переважно належали козакам, які створювали родові імена на основі гумору. У сучасному світі ці прізвища лунають в усіх областях України, але закордоном їх неможливо почути. До таких українських родових імен належать:

Вирвикишка – 75 носіїв.

– 75 носіїв. Несвятипаска – 109 носіїв.

– 109 носіїв. Тягнирядно – 459 носіїв.

– 459 носіїв. Нагнибіда – 495 носіїв.

– 495 носіїв. Перебийніс – 1194 носії.

– 1194 носії. Затуливітер – 374 носії.

– 374 носії. Завалипіч – 118 носіїв.

– 118 носіїв. Майборода – 6529 носіїв.

– 6529 носіїв. Неїжборщ – 20 носіїв.

Що цікаво, прізвища Гуляйдень і Гризидуб були доволі поширені в давнину. Однак в Україні наразі не залишилося їх власників.