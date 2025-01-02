24 Канал з посиланням на "Конкурент" розповідає про імена, якими називали дітей на Волині у 2024 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків синів і доньок, які очікують на появу малюка.

Цікаво Як назвати дівчинку, яка народиться в січні 2025: добірка імен, що приваблять успіх

Як називали дітей на Волині у 2024 році

Деякі батьки вважають, що ім'я малюка має бути милозвучним й гарно поєднуватися з прізвищем або по батькові. Водночас хтось відроджує стародавні традиції, тому обирає старовинні варіанти для новонароджених дітей. Так, у 2024 році мешканці Волині називали доньок цими іменами: Єва, Христина, Діана, Стефанія, Варвара, Вікторія, Уляна, Дарія, Злата, Марія, Анастасія, Маргарита, Єлизавета, Ангеліна, Соломія, Меланія, Софія, Дарина, Вероніка, Анна.

Втім, не всі батьки полюбляють традиційність, тому серйозно ставляться до вибору імені для дитини, індивідуальність якої хочуть підкреслити. Серед рідкісних варіантів, якими називали дівчат на Волині торік – Емілія, Аделіна та Мілана.

Водночас батьки хлопчиків доволі часто обирали всім знайомі імена. Тому у 2024 році на Волині називали малюків такими варіантами: Марк, Ілля, Артур, Ярослав, Артем, Назар, Максим, Ян, Богдан, Владислав, Данило, Матвій, Олександр, Олексій, Роман, Тимофій, Давид, Максим, Захар, Дем'ян, Орест, Дмитро, Арсен.

Що цікаво, батьки синів не завжди орієнтувалися на тренди, а обирали цікаві імена. Так, на Волині часто називали дітей цими варіантами: Дамір, Лука, Серафин та Ян.

Як назвати дитину / Фото Freepik

Як назвати дітей у січні 2025 року

Ім'я Аделаїда має німецьке походження. У давньогерманській мові існували слова adal та helt, що перекладаються як "благородний" і "стан". Саме тому Аделаїда буквально означає "благородна виглядом". Дівчатам з таким іменем легко знайти спільну мову з іншими людьми та зорієнтуватися в будь-якій складній ситуації.

Ім'я Жозефіна походить від французького імені Джозеф, що в Біблії звучить як Йосиф, та означає "благословенна" через зв'язок зі Святим Письмом. Власниці цього імені – цілеспрямовані та стримані, їм завжди вдається зачарувати людей навколо.

Ім'я Дем'ян має кілька версій походження: перша – з латинської мови та трактується як "присвячений Дамії", друга – від давньогрецького імені Damianos, яке перекладається як "підкорювати". Дем'яни мають гарне почуття гумору, через що притягують до себе багато людей.

Ім'я Святослав утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.