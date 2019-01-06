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      Лихоманка звільнень у Пентагоні триває: у відставку пішов контр-адмірал

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 5 січня, керівник штабу Міністерства оборони США та контр-адмірал американського флоту Кевін Суіні подав у відставку. Минув лише місяць, як міністр оборони Джеймс Меттіс пішов з посади, не погодившись із рішенням президента Дональда Трампа вивести війська з Сирії.

      Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони США.

      Читайте також: Новим главою Пентагону може стати екс-сенатор Конгресу США Джим Уебб, – NYT

      Нещодавно речник Міністерства оборони Дана Вайт також залишила свою посаду, тож Кевін Суіні став третім з керівництва Пентагону, хто оголосив про відставку. Контр-адмірал обіймав посаду протягом двох років з січня 2017 року. 

      Після двох років у Пентагоні я вирішив, що настав час повернутися до приватного сектору. Була честь служити разом з чоловіками і жінками департаменту Оборони,
      – написав Суіні.

      У короткій заяві про відставку він не згадав Трампа, утім, справжні мотиви рішучого кроку видаються очевидними політологам. Аналітики переконані: нова відставка свідчить про те, що чимдалі зростає усвідомлення невизначеності оборонної та зовнішньої політики адміністрації президента Трампа.

      Пентагон
      Кевін Суіні

      У вівторок, 8 січня, державний секретар США Майк Помпео почне візит на Близький Схід з метою розвіяти невпевненість союзників та американців. Нагадаємо, саме Помпео заявив у п'ятницю, 4 січня, про початок виведення військ з Сирії. 

      Теги: Новини США Пентагон Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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