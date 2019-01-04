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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Новим главою Пентагону може стати екс-сенатор Конгресу США Джим Уебб, – NYT

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      Джим Уебб
      Джим Уебб / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього сенатора Конгресу США Джима Уебба на пост міністра оборони.

      Про це повідомило видання The New York Times.

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      Зазначається, що кандидатуру демократа Уебба наразі широко підтримують у Білому домі. Представники віце-президента Майкла Пенса і виконуючого обов'язки глави апарату співробітників Білого дому Міка Малвені вже зв'язувалися з Уеббом щодо даного питання.

      Він неодноразово виступав проти американського вторгнення в Ірак, що збігається з позицією Трампа, який прагне виконати свою передвиборчу обіцянку щодо виведення військовослужбовців США з Сирії та Афганістану. Також екс-сенатор, як і Трамп, є прихильником більш агресивних заходів щодо Китаю.

      Хто такий Джим Уебб?72-річний Уебб займав пост сенатора Конгресу США від штату Вірджинія у 2007-2013 роках. У 2015 році боровся за пост президента США, проте згодом, не зумівши заручитися серйозною підтримкою, зняв свою кандидатуру. Попри це до 2006 року Уебб був республіканцем. В кінці 1980-х років при адміністрації 40-го президента США Рональда Рейгана він займав посаду міністра ВМС.

      Теги: Новини політики Новини США Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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