Новим главою Пентагону може стати екс-сенатор Конгресу США Джим Уебб, – NYT

Президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього сенатора Конгресу США Джима Уебба на пост міністра оборони.

Про це повідомило видання The New York Times.

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Зазначається, що кандидатуру демократа Уебба наразі широко підтримують у Білому домі. Представники віце-президента Майкла Пенса і виконуючого обов'язки глави апарату співробітників Білого дому Міка Малвені вже зв'язувалися з Уеббом щодо даного питання.

Він неодноразово виступав проти американського вторгнення в Ірак, що збігається з позицією Трампа, який прагне виконати свою передвиборчу обіцянку щодо виведення військовослужбовців США з Сирії та Афганістану. Також екс-сенатор, як і Трамп, є прихильником більш агресивних заходів щодо Китаю.

Хто такий Джим Уебб?72-річний Уебб займав пост сенатора Конгресу США від штату Вірджинія у 2007-2013 роках. У 2015 році боровся за пост президента США, проте згодом, не зумівши заручитися серйозною підтримкою, зняв свою кандидатуру. Попри це до 2006 року Уебб був республіканцем. В кінці 1980-х років при адміністрації 40-го президента США Рональда Рейгана він займав посаду міністра ВМС.