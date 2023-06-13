"Я сказав, що зараз задихнусь": у Дніпрі в лікарні медик побився з закривавленим пацієнтом

У мережі повідомили про бійку у 16 лікарні Дніпра. Там медик начебто накинувся на закривавленого пацієнта й почав завдавати удари.

Пацієнт розповів, що до лікарні його привезла швидка. Причиною стала травма голови.

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Деталі інциденту

Чоловік розповів, що повертався додому після відпочинку за містом. Подорожував постраждалий двоповерховим автобусом. Дорогою він висунув голову у люк на другому поверсі й вдарився у гілку.

Прибувши до лікарні, чоловік почав чекати хірурга. Вже під час огляду між постраждалим та медиком спалахнула дискусія.

Мені заштопали голову, після словесного конфлікту лікар перейшов до дій, мені прилетіло в бороду, після чого почалася бійка, я захищався, і мені власне сам лікар завдавав ударів по обличчю, медсестри в цей момент просто нічого не робили,

– розповів постраждалий.

Він заявив, що втратив багато крові. У певний момент сказав, що зараз задихнеться. За словами постраждалого, саме це й налякало та зупинило лікаря.

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