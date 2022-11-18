Лікарі провели успішну операцію на серці під час вимкнення світла

18 листопада 2022 , 10:19
Читать новость на русском

Джерело:

Чернівецька ОВА

Росія ледь не щодня завдає ударів по критичній інфраструктурі, через що виникають складнощі з постачанням електроенергії. Однак навіть в таких умовах лікарі проводять успішні операції.

Так, у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі вимкнули світло внаслідок російських обстрілів. Однак кардіохірурги успішно прооперували хворого з інфарктом.

Варте уваги Пологи під вибухами, допомога бійцям і обстріл "Градами": як війна змінила роботу "Лелеки"

Допомогла завчасна підготовка

Провести таку "особливу" операцію вдалося завдяки генератору у медзакладі. Тож кардіохірурги попри знеструмлення змогли продовжити операцію на серці. 

Дякуємо буковинським медикам, які зі світлом чи без бережуть людські серця. Пишаємося вашим професіоналізмом!
– написали в Чернівецькій ОВА.

Тож як би ворог не старався зупинити життя України у всіх сенсах та залякати народ нашої держави, йому це не вдасться.

Підготовка до зими 

Варте уваги – чи сидітимуть взимку українці без світла: дивіться відео

 

Автор: Юлія Якубова