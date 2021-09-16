Лікарі розповіли про стан постраждалих від вибуху у Карпатах туристів

Увечері в Карпатах на полонині "Під-Берди" стався вибух після розпалювання багаття. Двоє людей загинули на місці, а ще четверо отримали травми.

Група, з якою стався трагічний інцидент, налічувала 12 осіб. Усі вони із Коломиї приїхали на відпочинок у гори.

Нагадаємо У Карпатах стався вибух у багатті туристів: 2 людей загинули, 4 постраждали

Стан постраждалих від вибуху

Чотирьох туристів, які травмувалися від вибуху, шпиталізували в Івано-Франківську обласну лікарню. Одну жінку медики оперують, інші пацієнти перебувають у шоковому стані: у них вибухові травми.

У них вибухові травми різного генезу. Одна з них має перелом, здається, плечової кістки, а в інших ідуть просто численні вибухові травми на тілі. Стан пацієнтів – середньої важкості, але поки шоковий, здійснюємо протишокову терапію,

– розповів медичний директор медзакладу Андрій Яворський.

Дітей серед травмованих в обласній клінічній лікарні немає. Туристи, які не отримали травм, після спілкування з психологом ДСНС на власному транспорті поїхали до Коломиї.

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