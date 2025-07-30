Передавала дані військових: СБУ викрила медсестру з Херсона, яка працювала на російську ФСБ
- СБУ затримала медсестру з Херсона, яка передавала персональні дані українських військових росіянам.
- Жінка збирала інформацію під час заповнення медичних карток і передавала її росіянам через месенджери.
Служба безпеки України затримала ворожу агентку, яка працюючи медсестрою "зливала" росіянам персональні дані українських воїнів. За скоєний злочин жінці загрожує довічне ув'язнення.
Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ.
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Як жінка збирала та передавала інформацію ворогові?
Правоохоронці змогли викрити ще одну агентку ФСБ – 40-річну медсестру з Херсона, яка лікувала воїнів Сил оборони. Працюючи з пацієнтами жінка збирала інформацію про них під час заповнення медичних карток, а потім передавала отримані дані росіянам.
Викрити агентку вдалося за допомогою її антиукраїнських висловлювань в коментарях під дописами.
Окрім цього завербована ФСБ жінка намагалася під прикриттям дізнатися інформацію від українських бійців про локації військових об'єктів. Зрадниця поширювала отриману інформацію куратору через листування в месенджерах, а потім видаляла свої повідомлення.
Правоохоронці вилучили в жінки телефон, що використовувався для конспіративних контактів.
За скоєне жінку підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне перебування у в'язниці з конфіскацією майна.
Раніше Служба безпеки України викрила ще двох агенток ФСБ. Одна з них діяла на Кіровоградщині, інша – у Черкаській області. Жінкам також можуть присудити довічні терміни ув'язнення.
До слова, "кроти" є й серед військових. Так правоохоронці викрили в лавах Повітряних Сил ЗСУ ворожого агента, який діяв в інтересах російської розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. За його допомогою противник готував ракетно-дронові атаки по Україні.