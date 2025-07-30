Служба безпеки України затримала ворожу агентку, яка працюючи медсестрою "зливала" росіянам персональні дані українських воїнів. За скоєний злочин жінці загрожує довічне ув'язнення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як жінка збирала та передавала інформацію ворогові?

Правоохоронці змогли викрити ще одну агентку ФСБ – 40-річну медсестру з Херсона, яка лікувала воїнів Сил оборони. Працюючи з пацієнтами жінка збирала інформацію про них під час заповнення медичних карток, а потім передавала отримані дані росіянам.

Викрити агентку вдалося за допомогою її антиукраїнських висловлювань в коментарях під дописами.

Окрім цього завербована ФСБ жінка намагалася під прикриттям дізнатися інформацію від українських бійців про локації військових об'єктів. Зрадниця поширювала отриману інформацію куратору через листування в месенджерах, а потім видаляла свої повідомлення.

Правоохоронці вилучили в жінки телефон, що використовувався для конспіративних контактів.

За скоєне жінку підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне перебування у в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України викрила ще двох агенток ФСБ. Одна з них діяла на Кіровоградщині, інша – у Черкаській області. Жінкам також можуть присудити довічні терміни ув'язнення.

До слова, "кроти" є й серед військових. Так правоохоронці викрили в лавах Повітряних Сил ЗСУ ворожого агента, який діяв в інтересах російської розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. За його допомогою противник готував ракетно-дронові атаки по Україні.