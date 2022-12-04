Лікарні Донецька переповнені пораненими росіянами, цивільних не оперують: головне з Генштабу
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на полі бою в Україні. Так, лікарні Донецька буквально переповнені пораненими росіянами.
Лікувальні заклади тимчасово окупованого Донецька буквально забиті пораненими військовослужбовцями російської армії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Детальніше розповідає 24 канал.
До речі Впевнено наближаємося до 100 тисяч: втрати ворога станом на 4 грудня
Детальніше про втрати ворога на Донбасі
У Генштабі наголошують, що ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Наразі відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк також переповнені пораненими російськими загарбниками. Ба більше, всі планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін. Нових поранених – не приймають.
До речі, у Новопсковське територіальне медичне об'єднання Луганщини лише за останні дні доставлено до 300 поранених окупантів.
Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру
Упродовж цієї доби, 4 грудня, окупанти завдали 2 ракетних удари та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, підп прицілом ворога вкотре опинилися об'єкти цивільної інфраструктури Нікополя та Херсона.
Що відбувається на основних напрямках фронту
Бійці Путіна продовжують зосереджувати зусилля на стримуванні Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках окупанти намагаються наступати. Для підтримки наземних угруповань застосовують авіацію.
Ситуація на полі бою: дивіться карту
Що відбувається на інших напрямах фронту:
- На Волинському та Поліському – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
- на Сіверському – окупанти з мінометів обстріляли населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області;
- на Слобожанському – ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Також з різнокаліберної артилерії російські військові обстріляли райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону. З танків та артилерії гатили по Кислівці, Котлярівці, Табаївці, Крохмальному, Берестовому і Вишневому Харківської області. А ще – Макіївці і Площанці на Луганщині та Ямполівкі Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти намагаються покращити своє тактичне положення. З танків та артилерії вдарили в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку вороже військо намагається обороняється. Також обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог також веде оборонні дії. Артилерійські обстріли зафіксовали у районах понад двадцяти п'яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.
Більше про ситуацію на тимчасово окуповані території Херсонщини
Росіяни обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, загарбники встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.
Окрім того, у Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам.
У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.