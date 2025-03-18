У лікарні помер 12-річний хлопчик, який виліз на електропотяг у Києві

У лікарні помер 12-річний хлопчик, що залазив на електропотяг у Києві. Він 5 днів провів у лікарні.

Трагічна подія раніше сталася на станції "Київ-Волинський". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Хлопчик 5 днів боровся за життя

У поліції повідомили "Українській правді", що хлопчик, який 13 березня вилазив на електропотяг, помер у лікарні.

Інцидент раніше стався на станції "Київ-Волинський". 12-річний хлопець виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом. Після цього неповнолітній загорівся та отримав 75% опіків тіла, він перебував у важкому стані.

Важливо! Поліцейські застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підійматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані. Дорослі повинні контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, 9 березня в Одесі 16-річного підлітка, який заліз на вагон, на смерть вдарило струмом, його 13-річний товариш невдовзі помер у лікарні.