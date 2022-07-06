Тіл надто багато, морг переповнений: у лікарні Горлівки скаржаться на нестерпний запах

Втрати ворога у війні проти України колосальні. Про це свідчить бодай ситуація у міській лікарні №2, що в окупованій Горлівці.

Як розповіли 24 каналу джерела у розвідці, ситуація у лікарні критична. Що пацієнти, що лікарі не можуть перебувати у медичному закладі. А погіршує ситуацію спека, адже зараз у Горлівці понад 30 градусів тепла.

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Тіл у лікарні надто багато

Ситуація у міській лікарні №2, що у Горлівці дійсно критична. У приймальному її відділенні, а також по всій споруді розлетівся нестерпний трупний запах. На нього вже скаржаться як медичний персонал, так і пацієнти та їхні родичі, котрі їх навідують.

Окупанти, звичайно ж, поспіхом намагаються прибрати сліди своїх втрат. Але тіл надзвичайно багато, тож зробити це оперативно не виходить. Вони банально не встигають це зробити. Що стосується моргу, то він просто переповнений. Тож медичному персоналу доводиться складувати загиблих всюди, де це взагалі можливо.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ успішно атакували позиції російських бійців в окупованій Горлівці. Били по ворогові наші військові зранку 5 липня. До слова, саме місто перебуває під окупацією з 2014 року.

Раніше ми розповідали про ситуацію на Харківщині. Там теж дуже неспокійно, адже окупанти потерпають від голоду. Тож вони починають буквально тероризувати мешканців сіл, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

Загарбники крадуть яйця та курей

З Кремля якусь гуманітарку мешканцям тимчасово окупованих територій Харківської області таки видають. Але більшу її частину, ясна річ, крадуть самі російські загарбники. І тут немає нічого дивного, адже їхнім забезпеченням країна-агресорка взагалі не турбується.

Саме це змушує ворогів тікати зі своїх місць дислокації до сіл. А роблять вони це задля того, щоб цупити у містян курей, яйця, а також молоко. Загалом усе, що лише можна винести з хати та з'їсти. Як ви розумієте, пральні машини вже не у пріоритеті.

Іноді буває так, що окупанти влаштовують обмін на тушонку або цигарки. На це місцеві мешканці погоджуються, адже у них вибору немає. Усі ж знають, що ворог непередбачуваний і будь-який момент може атакувати мирне населення.

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