Лікував Навального в Омську: раптово помер медик Максимішин

У Росії раптом пішов з життя медик Сергій Максимішин. Саме він у серпні 2020 року лікував опозиціонера Олексія Навального після отруєння Новачком.
Джерело:CNN
В Омській лікарні Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря з анестезіології і реанімації.
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Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков заявив, що саме Максимішин відповідав за лікування політика. Зокрема, контролював штучну кому опозиціонера.
(Максимішин – 24 канал) знав більше, аніж будь-хто інший про стан Олексія, тому я не можу виключити можливість нечесної гри,
– наголосив Волков.
Речниця регіонального Міністерства охорони здоров'я Галина Назарова заявила, що причиною смерті медика став серцевий напад. Максимішину було 55 років.
В Омській лікарні Максимішин попрацював 28 років.
Навальний в Омську: що відомо
- У серпні 2020 року Навального отруїли "новачком". Опозиціонерові стало погано під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено зупинили в Омську. Там політик впав у кому.
- Соратники Навального хотіли відразу транспортувати його на лікування до європейської клініки. Однак омські лікарі заявляли, що політик – нібито нетранспортабельний.
- Лікарі намагалися приховати отруєння опозиціонера.