Ліквідація Лукашенка прискорить падіння режиму Путіна, – політолог

Путін не полишає спроб втягнути білоруську армію у війну проти України. Ймовірно, він тисне на Олександра Лукашенка погрожуючи ліквідацією.

Однак розправа над Лукашенком матиме для Путіна надто серйозні наслідки. Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

Зверніть увагу Білорусь "у межах перевірки" розгортає на кордоні з Україною сили спецоперацій

Політолог вважає, що самопроголошений президент Білорусі буде до останнього шукати можливості вибратися з пастки, в яку потрапив через Путіна.

Він (Лукашенко – 24 канал) прекрасно усвідомлює, чим закінчиться російсько-українська війна,

– заявив Олександр Антонюк.

На території країни активно діють партизанські рухи, а мотивація білоруських військовослужбовців ще нижча, ніж у російських. Тому схилити їх до участі у війні – надто важко, вважає Антонюк.

Прибрати Лукашенка Путіну не буде важко, – Антонюк

Він зазначив, що наразі ризики вторгнення білоруських військ в Україну є не такими високими, якими були ще місяць тому.

У відповідь на запитання щодо того, чим Путін може пригрозити Лукашенку задля досягнення цілей щодо білоруської армії, політолог сказав: "Фізичною ліквідацією. Це єдине, що він сьогодні може".

При великому бажанні прибрати Лукашенка і утворити повалений режим Путіну не буде важко. Але це не зовсім йому на руку, тому що ліквідація Лукашенка – це прискорення падіння режиму Путіна,

– заявив Олександр Антонюк.

На думку політолога, самопроголошений президент Білорусі буде "петляти" від Путіна до кінця своїх днів.

Ймовірний вступ військ Білорусі у війну: головне

10 травня 2022 року у міноборони Білорусі повідомили, що відправляють свої сили спецоперацій під кордон з Україною нібито "у межах перевірки". Проте беручи до уваги той факт, що режим Лукашенка фактично є союзником Путіна і саме з території Білорусі на українські землі летять ракети – загроза вторгнення нікуди не зникла.

Крім того, у Білорусі фіксують рух військової техніки. У Гомельській області активісти помітили завантаження на поїзди 20 БМП, 6 розвідувальних бойових машин БРМ-1Кта 12 танків Т-72Б зокрема. Розвантаження ешелону з чималою кількістю військової техніки зафіксували й у Колодищі.

Водночас ще 6 травня речник Пентагону Джон Кірбі заявив: США не бачать жодних ознак того, що Білорусь братиме активну участь у бойових діях в Україні.

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