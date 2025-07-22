Були наглі порушення, – нардепка про голосування за законопроєкт щодо НАБУ та САП

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт щодо НАБУ та САП, який фактично позбавить їх незалежності. Однак він був внесений з усіма порушеннями.

Зараз готуються блокуючі постанови, адже ліквідація НАБУ та САП є дуже небезпечною для України. Це 24 Каналу зауважила народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко.

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Як це вплине на репутацію України у світі?

Юлія Сірко зазначила, що ціль ухвалення цього закону – це знищення антикорупційної інфраструктури. Це мрія усіх проросійських сил, які давно намагалися це зробити.

Однак цей законопроєкт був внесений з порушеннями. Зокрема, він був внесений "Слугами народу" на погоджувальній раді. Його не було в порядку денному, який був розданий депутатам напередодні. Таблиця з правками, зокрема, про ліквідацію незалежності САП і НАБУ, з'явилася за 15 хвилин до початку засідання.

Безумовно, за цей час таблицю на 45 сторінок ні одна нормальна людина вичитати і прочитати не може. Було внесено зі всіма порушеннями. Комітет був нагло проведений зранку. Голови комітету не було. Була призначена якась його людина з прізвищем Павлюк. Ми всі знаємо, хто такі Павлюки. Такий проросійський шабаш відбувся та, на жаль, був підтриманий депутатами,

– пояснила народна депутатка.

Зараз готуються блокуючі постанови. Тому що від цього, зокрема, залежить фінансування програм в Україні, репутація нашої держави на міжнародній арені. У великих незалежних міжнародних медіа вже виходять матеріали, де Україну порівнюють з Росією, а Володимира Зеленського – з Путіним. Росіяни постійно повторюють, що нібито не можна давати ЗСУ зброю, бо в Україні процвітає корупція.

Насправді сьогоднішній шабаш, який відбувся абсолютно нагло у Верховній Раді – це продовження російського наративу про те, щоб позбавити Україну міжнародної підтримки і надання зброї для того, щоб вона оборонялася. Не знаю, чи це спецоперація, чи це дурість окремих людей. Але результат, на жаль, буде на всю країну,

– додала Сірко.

Нагадаємо, що у ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП. Європейський Союз стурбований останніми діями стосовно НАБУ та САП. Там нагадали, що блок надає фінансову допомогу за умови прогресу в галузі демократичного врегулювання.