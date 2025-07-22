Вбивство антикорупційної реформи, – Богуславець про серйозні ризики "ліквідації" НАБУ і САП

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт, який фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Його підтримали 263 депутати.

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу, які наслідки ухвалення цього законопроєкту. Також спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук сьогодні, 22 липня, підписав законопроєкт щодо НАБУ та САП.

Важливо Обшуки та фактично ліквідація НАБУ і САП: усе про ситуацію з антикорупційними органами

Чи підпише законопроєкт Володимир Зеленський?

"Відбувається вбивство антикорупційної реформи", – наголосила Богуславець.

Сьогодні, як припустила вона, імовірно, Володимир Зеленський може підписати закон, який ліквідує НАБУ та САП.

Ми звертаємося до президента Володимира Зеленського не підписувати сьогодні цей законопроєкт,

– сказала голова Антикорупційного центру "Межа".

За нього проголосували 263 народні депутати. Єдина народна депутатка зі "Слуги народу", яка не голосувала, як відзначила Богуславець, – голова комітету з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна.

У своєму виступі Радіна наголосила, що відбувається руйнація антикорупційної інфраструктури, антикорупційної реформи та здобутку Революції Гідності,

– підкреслила вона.

Богуславець наголосила, що створення антикорупційної реформи і антикорупційної інфраструктури не є результатом роботи тих народних депутатів, які проголосували за цей законопроєкт. Вона нагадала, що у 2014 році створення антикорупційної інфраструктури стало основним здобутком Революції Гідності. А зараз більшість людей, які є авторами закону про НАБУ та тоді боролися за антикорупційну реформу, перебувають на фронті.

Цей документ, за її словами, повністю легалізує втручання Генпрокуратури і особисто генпрокурора в будь-яке кримінальні провадження, яке веде НАБУ. Найбільший ризик полягає в тому, що тепер все, що не сподобається генпрокурору, він, імовірно, буде забирати з провадження НАБУ і передавати у підслідність, наприклад, не реформованого ДБР.

Тоді, як відзначила голова Антикорупційного центру "Межа", можна буде забути про будь-які гучні посадки, майбутні серйозні корупційні підозри високопосадовцям – те, що відбувалось впродовж останнього року.

"Також ми готуємо заяви до міжнародних партнерів, від українських організацій, від лідерів суспільної думки в Україні та за кордоном", – сказала Мартина Богуславець.

Додамо, що речник Європейської комісії Гійом Мерсьє прокоментував на ситуацію з НАБУ та САП, наголосивши, що ЄС "стурбований останніми діями України" щодо цих антикорупційних органів. НАБУ та САП, за його словами, мають вирішальне значення для програми реформ України та повинні діяти незалежно.

Мерсьє зазначив, що для вступу України до ЄС "необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість".