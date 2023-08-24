Особисте рішення Путіна, – Подоляк чітко прояснив історію зі смертю Пригожина

В Росії 23 серпня повідомили про ліквідацію ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина внаслідок падіння його літака у Тверській області. Це могло бути особистим рішенням російського диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу припустив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Ба більше – подібні чистки можуть продовжитися і надалі.

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Ліквідація Пригожина

За інформацією так званих російських ЗМІ, на борту разом із Євгєнієм Пригожиним перебувало 10 осіб. В тому числі і його посіпака Дмітрій Уткін. Утім, це була показова ліквідація саме колишнього "кухаря Путіна" і за безпосереднім наказом його боса.

Мені здається, що це було демонстративне вбивство саме Пригожина. Це було особисте рішення Путіна,

– відзначив радник голови ОПУ.

Таким чином російський диктатор хотів компенсувати той страх, у якому він перебував останні два місяці після невдалого походу Пригожина на Москву. За словами чиновника, ватажок вагнерівців особисто підписав собі смертний вирок 24 червня цього року і після його ПВК вже не існувало.

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З іншого боку Путін міг таким чином налякати так звані місцеві "еліти" і повернути собі статус їхнього одноосібного контролера. Очільник Кремля все ж боїться повторних заколотів.

"Демонстративне вбивство Пригожина несе пропагандистську інформаційну складову, мовляв Путін начебто повернувся до свого образу, який він роками використовував", – додав Михайло Подоляк.

Неочікувані деталі ліквідації Пригожина: дивитись відео

Чистки продовжаться

Подібна історія може бути не останньою в Росії. Владімір Путін продовжить демонстративно прибирати тих, хто мав те чи інше відношення до ПВК "Вагнера".

"Певна частка командирів вищого чи середнього рівня буде знищена. Можливо, не так демонстративно, як це було з Пригожиним і Уткіним. Це пару сотень командирів або найбільш активних прихильників самого Пригожина. Інші або зникнуть, або хтось перепише контракт. Буде така аморфна маса, але вони вже не будуть знаходитися в єдиному пулі. Тобто ПВК "Вагнера" не існує", – наголосив чиновник.

Ймовірні наслідки історії

Між Пригожиним та Путіним могли бути певні домовленості про свободу вагнерівця попри його заколот. Про це свідчить і вільне пересування терориста та його медійні появи. Але своїм рішенням про ліквідацію Пригожина Путін яскраво продемонстрував – з ним неможливо домовлятися.

"Путін готовий абсолютно конкретно порушувати будь-які домовленості, навіть так звані "кримінально-понятійні". Це було б бажано зрозуміти і нашим партнерам, що будь-яка домовленість, будь-який компроміс з Путіним по війні в Україні означатиме абсолютний програш. Я маю на увазі для нас, країн демократії, проукраїнської коаліції і так далі", – зазначив Подоляк.

З іншого боку – останній час Пригожин методично і ефективно обнуляв репутацію Путіна. Він знищував міфи, які на думку російської пропаганди виправдовували війну в Україні. Таким чином у Росії вже сформувалася певна передреволюційна ситуація наслідки якої можна буде побачити зовсім скоро.

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