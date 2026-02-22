Захід звернув на це увагу: політик зі США відповів, чи змінить щось у Росії вбивство Путіна

Володимир Зеленський на відповідь про усунення Володимира Зеленського сказав, що сумнівається, чи таке вбивство щось би змінило. Президент України не впевнений, чи зупинить це війну, адже, на його думку, російська система може створити нового диктатора.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що зараз, ймовірно, недоцільно витрачати сили та ресурси, на те, що зробити неможливо, адже є й інші важливі завдання. Проте, він вважає, в якби у Росії змінилась влада, то у Кремлі б задумались чи дійсно їм потрібна така виснажлива війна.

Що буде, якщо Путін відійде від влади?

Юрій Рашкін зауважив, якщо замінити Путіна у Кремлі на когось іншого, то російсько-українська війна може розвиватися по-іншому.

Я підозрюю, що зміна керівництва призведе до кардинально іншої політики, адже Росія – це царство. А коли ти змінюєш царя, то багато чого міняється, бо нема закону. Тому це буде або краще, або гірше, але не буде те саме,

– висловився він.

Попри все, хто б не був при владі у Росії, важливо, щоб Захід і далі підтримував Україну у протистоянні Кремлю. Адже зараз є інші нагальні питання та проблеми. Мовиться про лінію фронту та фінансову підтримку нашої держави.

До слова, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що ліквідація Путіна могла б спричинити непередбачувані наслідки – від приходу ще радикальнішого лідера до консолідації російського суспільства та ускладнення відносин із Заходом. На його думку, саме ризик дестабілізації стримує від подібного сценарію, попри те, що ключовим рушієм війни залишається нинішній глава Кремля.

Яку політику зараз веде Путін?