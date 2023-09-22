Яких російських офіцерів ліквідували у Криму: оперативне зведення від Світана

Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту росіян біля Верхньосадового. Цей населений пункт розташований у Криму поблизу окупованого Севастополя.

Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Удар по резервному командному пункту

Військовий експерт зазначив, що це тандемний удар по командному пункту – так званому ЗКП (запасний командний пункт – 24 Канал).

На ЗКП постійно перебуває певна кількість офіцерів, які готові в будь-який момент перехопити керування. Їх знищення означає ліквідацію другого складу командного управління флотом,

– пояснив Роман Світан.



Розташування пункту / Фото "Схеми"

На його думку, скоріш за все, що контррозвідка СБУ визначила місце та підтвердила наявність на цьому об'єкті певної кількості російських керівників. Далі пішло узгодження й удар ракетами по цьому об'єкту.

Операція в "Саках"

Роман Світан припустив, що СБУ використовує безпілотники для перенасичення ППО противника, тобто відволікає на себе. Якщо коефіцієнт перенасичення одного комплексу, наприклад, 10 – 15, то відправляють 20 безпілотників.

Комплекс відстрілює ракети, а тоді, поки перезаряджається, заходять ударні ракети, які наносять головне ураження по визначеному об'єкту.

Військовий експерт нагадав, що по аеродрому "Саки" було вже 2 атаки. Минулого року була перша атака.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Вибухи в Тулі

В Тулі дуже багато збройних заводів, а насправді це оборонні комплекси. Вони випускають зброю переважно для піхотних підрозділів.

При цьому це військові й легальні військові об'єкти, які також будуть знищуватися, використовуючи безпілотники,

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що вже кожного дня, 24 на 7, працюють Збройні Сили України над цією задачею знищення військових об'єктів.

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