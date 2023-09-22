Яких російських офіцерів ліквідували у Криму: оперативне зведення від Світана
Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту росіян біля Верхньосадового. Цей населений пункт розташований у Криму поблизу окупованого Севастополя.
Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
Важливо Ми ж обіцяли, що "далі буде", – командувач Повітряних Сил відреагував на атаку по Севастополю
Удар по резервному командному пункту
Військовий експерт зазначив, що це тандемний удар по командному пункту – так званому ЗКП (запасний командний пункт – 24 Канал).
На ЗКП постійно перебуває певна кількість офіцерів, які готові в будь-який момент перехопити керування. Їх знищення означає ліквідацію другого складу командного управління флотом,
– пояснив Роман Світан.
Розташування пункту / Фото "Схеми"
На його думку, скоріш за все, що контррозвідка СБУ визначила місце та підтвердила наявність на цьому об'єкті певної кількості російських керівників. Далі пішло узгодження й удар ракетами по цьому об'єкту.
Операція в "Саках"
Роман Світан припустив, що СБУ використовує безпілотники для перенасичення ППО противника, тобто відволікає на себе. Якщо коефіцієнт перенасичення одного комплексу, наприклад, 10 – 15, то відправляють 20 безпілотників.
Комплекс відстрілює ракети, а тоді, поки перезаряджається, заходять ударні ракети, які наносять головне ураження по визначеному об'єкту.
Військовий експерт нагадав, що по аеродрому "Саки" було вже 2 атаки. Минулого року була перша атака.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Вибухи в Тулі
В Тулі дуже багато збройних заводів, а насправді це оборонні комплекси. Вони випускають зброю переважно для піхотних підрозділів.
При цьому це військові й легальні військові об'єкти, які також будуть знищуватися, використовуючи безпілотники,
– зазначив Роман Світан.
Він додав, що вже кожного дня, 24 на 7, працюють Збройні Сили України над цією задачею знищення військових об'єктів.
Останні новини щодо війни Росії проти України
- Вночі 21 вересня СБУ спільно з ВМС України вразили військовий аеродром в окупованому Криму. Для атаки спецслужби використали українські ракети "Нептун".
- У місті Тула пролунав потужний вибух, після чого у частині міста зникло світло. Росіяни зазначили, що попередньо це була аварія на підстанції.
- В Бахчисараї, ймовірно, є влучання по військовій частині росіян. Там у небо здіймається стовп диму.