Генерал-майор СБУ в запасі розповів, як спецслужби обирають ціль для ліквідації

Спецслужби обирають ціль для ліквідації через кілька факторів. Насамперед визначають рівень небезпеки, який особа становить для України, та рівень злочинів, які за нею стоять.

Також аналізують спроможність дістати до тієї людини. Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

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"Я думаю, що треба визначати насамперед той рівень небезпеки, який він становить для України. По-друге, рівень тих злочинів, які за ним стоять. Також спроможності дістати до нього", – сказав він.

Українська агентура у Росії

Віктор Ягун зазначив, що якщо є завдання ліквідувати певну особу, то креатив українських спецслужб безмежний навіть на території Росії. Там теж є українська агентура.

Сам Путін визнав, що у Росії значна кількість української діаспори. Щоправда, їх там не так багато, як він розповідав. Але думаю, що навіть 1% точно позитивно ставиться до України, до її боротьби за незалежність та готова підтримати Україну. Зокрема, у боротьбі, у її діях проти агресора,

– припустив він.

Зокрема, у Тюмені 70% населення – україномовні. На початку 90-х років там діяв осередок, який відзначав Акт відновлення Української Держави, який був проголошений 30 червня 1941 року.

"Ті люди ж нікуди не зникли. Вони там як жили, так і живуть. Я не кажу про Тюмень. Про весь східний Сибір. Якщо взяти перепис населення, приблизно 20 мільйонів визнавали себе українцями. Зараз значно менше, тому що це не модно. Але ще раз наголошую – знайти людей, які готові допомогти меркантильно, з патріотичних, інших причин, не так складно", – підкреслив генерал-майор СБУ в запасі.