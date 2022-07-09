Прикордонники дроном насипали окупантам вибухові "подарунки": епічне відео

Кожен із видів українських військ всіма можливими способами нищить загарбників на нашій землі. Масштаби кожного разу зростають.

Тепер похвалились прикордонники. Їм вдалось знищити окупантів завдяки дрону.

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Дрон прикордонників знайшов на Харківщині позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки,

– повідомили в Держприкордонслужбі.

Тепер у росію поїде щонайменше 5 пакетів з рештками окупантів.

Прикордонники обіцяють, що Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції. Далі буде.

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Ворог має значні втрати

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку у війні з Україною. Наприклад, на Півдні за 8 липня ЗСУ знищили майже 200 окупантів та 42 одиниці важкої техніки. Ситуація там доволі складна, але під нашим контролем. Натомість росіяни не наступають, а обороняють свої позиції від наших ударів.

Також втрачають свою зброю окупанти завдяки "демілітаризації" їхніх складів на тимчасово окупованих територіях України. Там постійно хтось покурить не в тому місці і трапляється "бавовна". Звісно не без допомоги ЗСУ. Наприклад, про чергову "бавовну" повідомляли у місті Харцизьк, що на тимчасово окупованій території Донеччини.

А ще цікаву історію розповідав радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, був випадок, коли російський солдат здався разом з танком. За техніку отримав винагороду – 10 тисяч доларів. Щоправда, не факт, чи він їх отримав, бо здався в полон.

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