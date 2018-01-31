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Лілі-Роуз Депп повторила ніжний образ матері в новій рекламі Chanel: фото

19:06, сьогодні 295 Читать новость на русском
Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Фото з Instagram

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді – Лілі-Роуз Депп – знялася в рекламі косметики Rouge Coco від Chanel і в черговий раз повторила образ своєї матері.

Нещодавно 18-річна Лілі-Роуз Депп знялася у відвертій фотосесії, на яку, як вона зізналася, її надихнув ранній образ її матері. А нова реклама від Chanel за участю моделі нагадує рекламу 1991 року, в якій знялася її матір – Ванесса Параді.

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Автором зйомки за участю Депп став відомий французький фотограф Патрік Демаршелье, який співпрацює з найвідомішими модними виданнями та брендами. Він і поділився кадром в своєму Instagram. Повний рекламний ролик з'явиться в мережі 22 лютого.

На фото Лілі сидить на гойдалці в сукні кремового відтінку. В рекламі 1991 року Ванесса гойдалася на гойдалці у пишній сукні, яка нагадувала пір'я птаха.

Реклама Chanel з Ванессою Параді: відео

Юну модель нерідко порівнюють з матір'ю. Крім зовнішньої схожості критики відзначають і професійні якості, які талановита Лілі-Роуз запозичила у Параді. Так, в 2016 році вона стала музою Карла Лагерфельда і дебютувала на подіумі на показі Chanel. Незважаючи на те, що в минулому році у великого дизайнера з'явилася інша улюблениця (модель Кайя Гербер), співпраця з модною маркою Лілі-Роуз продовжила і в цьому році стала обличчям косметичної лінійки Rouge Coco від Chanel.

Теги: LifeStyle Мода Джонні Депп Chanel
Джерело: 24 Канал
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