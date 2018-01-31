Лілі-Роуз Депп повторила ніжний образ матері в новій рекламі Chanel: фото

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді – Лілі-Роуз Депп – знялася в рекламі косметики Rouge Coco від Chanel і в черговий раз повторила образ своєї матері.

Нещодавно 18-річна Лілі-Роуз Депп знялася у відвертій фотосесії, на яку, як вона зізналася, її надихнув ранній образ її матері. А нова реклама від Chanel за участю моделі нагадує рекламу 1991 року, в якій знялася її матір – Ванесса Параді.

Читайте також: Лілі-Роуз Депп поділилася провокативним фото

Автором зйомки за участю Депп став відомий французький фотограф Патрік Демаршелье, який співпрацює з найвідомішими модними виданнями та брендами. Він і поділився кадром в своєму Instagram. Повний рекламний ролик з'явиться в мережі 22 лютого.

Допис, поширений Patrick Demarchelier (@patrickdemarchelier) 29 Січ 2018 р. о 11:36 PST

На фото Лілі сидить на гойдалці в сукні кремового відтінку. В рекламі 1991 року Ванесса гойдалася на гойдалці у пишній сукні, яка нагадувала пір'я птаха.

Реклама Chanel з Ванессою Параді: відео

Юну модель нерідко порівнюють з матір'ю. Крім зовнішньої схожості критики відзначають і професійні якості, які талановита Лілі-Роуз запозичила у Параді. Так, в 2016 році вона стала музою Карла Лагерфельда і дебютувала на подіумі на показі Chanel. Незважаючи на те, що в минулому році у великого дизайнера з'явилася інша улюблениця (модель Кайя Гербер), співпраця з модною маркою Лілі-Роуз продовжила і в цьому році стала обличчям косметичної лінійки Rouge Coco від Chanel.