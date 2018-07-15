12:22
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Лілія Ребрик вперше поїхала на відпочинок з новонародженою донькою: фотофакт

497
Лілія Ребрик на відпочинку
Лілія Ребрик на відпочинку / Фото із соцмереж

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик отримує неабияке задоволення від материнства. Мати новонародженої доньки наважилась поїхати на море з немовлям.

Сонячне літо – чудовий час для відпочинку, навіть якщо ти мама двох дітей. Це довела Лілія Ребрик, яка подалась на сімейний відпочинок з двома доньками та чоловіком. 

Читайте також: Телеведуча Лілія Ребрик зачарувала милим танцем з новонародженою дитиною: відео

Телеведуча обрала для подорожі сонячну та затишну Болгарію. З моря зірка вже встигла опублікувати милий знімок зі своїми дітьми, де показала чарівний familylook. У дописі Лілія Ребрик розповіла, як новонароджена Поліна перенесла перший авіаполіт.

А ми на морі! Переліт Поліна перенесла чудово! Тому всім, хто боїться літати з новонародженими, раджу! Жодних проблем, за винятком того, що авіарейс тричі відкладали і замість 16:00 вилетіли о 01:30 ночі. Але це дрібниці. В цьому сезоні, на жаль, це звичайна ситуація з літаками,
– розповіла Лілія Ребрик.

Окрім подружжя, в поїздку до Болгарії вирушили і батьки. Відтак Лілія Ребрик запевнила, що їм не прийдеться сумувати. 

 

А ми на морі! І наш перший familylook на трьох! Ура[email protected]_odessa @tanali_kids створює таку красу! #дівчататакідівчата . Тепер і Поліна в тренді))). Ми в Болгарії. Переліт Поліна перенесла чудово! Так що всім, хто боїться літати з новонародженими- раджу!!! Ніяких проблем, за виключенням того, що авіарейс тричі відкладали. І замість 16 години вилетіли о 1.30 ночі. Але це дрібниці. В цьому сезоні, на жаль, це звичайна ситуація з літаками. Сьогодні вже насолоджуємося нашими міні канікулами. Занурюємося у відпочинок з головою! Нас цього разу багато: і бабуся, і дідусь, і нас четверо. Тому нам весело!!! Ммммммм....... #дикасімейка #позитивзашкалює #дикасімейка #familylook

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 

 

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами відпочинок Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 195
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сьогодні, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 1604
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 705
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 3136
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 липня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 1232
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук