Лілія Ребрик вперше поїхала на відпочинок з новонародженою донькою: фотофакт

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик отримує неабияке задоволення від материнства. Мати новонародженої доньки наважилась поїхати на море з немовлям.

Сонячне літо – чудовий час для відпочинку, навіть якщо ти мама двох дітей. Це довела Лілія Ребрик, яка подалась на сімейний відпочинок з двома доньками та чоловіком.

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Телеведуча обрала для подорожі сонячну та затишну Болгарію. З моря зірка вже встигла опублікувати милий знімок зі своїми дітьми, де показала чарівний familylook. У дописі Лілія Ребрик розповіла, як новонароджена Поліна перенесла перший авіаполіт.

А ми на морі! Переліт Поліна перенесла чудово! Тому всім, хто боїться літати з новонародженими, раджу! Жодних проблем, за винятком того, що авіарейс тричі відкладали і замість 16:00 вилетіли о 01:30 ночі. Але це дрібниці. В цьому сезоні, на жаль, це звичайна ситуація з літаками,

– розповіла Лілія Ребрик.

Окрім подружжя, в поїздку до Болгарії вирушили і батьки. Відтак Лілія Ребрик запевнила, що їм не прийдеться сумувати.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 15 Лип 2018 р. о 12:45 PDT

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.