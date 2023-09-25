Ворог намагається наступати: що кажуть в ЗСУ про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

Окупанти намагаються прорвати оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог, протягом минулої доби, 24 вересня, намагався зробити це тричі.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що росіяни намагалися це зробити в районі Берестового та Лоскутівки.

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"Без успіху. Наші захисники відбили усі три намагання", – наголосив Євлаш.

Також окупанти 23 вересня пробували оборону ЗСУ зеками. Нині українська армія спостерігатиме, як змінюватиметься ситуація. Адже противник починає промацувати порядки після тривалої перерви. Однак українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.

Протягом цього затишшя велися всі необхідні заходи для убезпечення від прориву противника. Мінно-інженерні, мінно-вибухові загородження були розставлені. Будемо відбивати всі атаки,

– додав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Ворог має втрати

На Лимано-Куп'янському напрямку залишається гаряче, попри невелику кількість бойових зіткнень. За минулу добу, 24 вересня, там було 527 обстрілів. Це більше, ніж на Бахмутському напрямку. Дуже інтенсивно росіяни застосовують авіацію. А саме – гелікоптери Ка-52, штурмовики Су-25 та Су-35.

Загалом на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Там Збройні Сили України ліквідували 145 окупантів.

"2 танки нам вдалося знищити. Якщо вони підходять, ми також завдаємо вогневого ураження різними силами й засобами, які у нас є. Також 4 бойових броньованих машини, БТРи, БМП, 2 міномети – 120 і 82 міліметри та три автівки. І ще один склад з боєприпасами", – розповів Ілля Євлаш.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку