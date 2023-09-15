Є декілька небезпек: Світан пояснив, що задумали росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку дещо зменшилася кількість атак ворога. Зараз окупанти готують наступальну операцію на цій ділянці.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що окупанти підтягують резерви на Лимано-Куп'янський напрямок. Ймовірно, до кінця місяця вони знову спробують піти вперед.

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Чого очікувати від наступу окупантів

Як наголосив Світан, Росія не має достатньої кількості підготовлених офіцерів, які могли б здійснити широку наступальну операцію завбільшки в 10 кілометрів. Однак на вузькому напрямку вони все ж можуть це спробувати.

Там є кілька напрямків, за якими загарбники можуть піти в атаку на Лимано-Куп'янському напрямку. Можливо, вони спробують просунутися з півночі в бік Куп'янська. Це станеться десь між річками Оскіл та Жеребець.

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Утім, ці напрямки вже давно взяті під контроль Силами оборони України. Там велика кількість мінних полів та інших елементів, які дозволять спиняти ворожий наступ. Також є можливість взяти окупантів у "вогневий мішок" за допомогою артилерії.

Туди вже підвезені і нові касетні снаряди. Все там пристріляно. Думаю, що нічого в Росії не вийдемо. Спробують вони точно, бо накопичення йде. Але ми витримаємо удар. А далі глянемо, як відреагує Генштаб. Можливо, через контратаки вернемо частину нашої території та вийдемо на держкордон,

– зауважив Світан.

Втрати окупантів: коротко

Росія зазнала потужних втрат з початку повномасштабного вторгнення. Воно почалося 24 лютого 2022 року.

З того часу українські військові знищили понад 271 тисячу російських окупантів. За минулу добу, 14 вересня, кількість знищених росіян зросла на 470.

Також загарбники вже втратили 4612 танків, 8814 бойових броньованих машин, 5972 артилерійських систем, 774 РСЗВ, 521 засіб ППО тощо.