Шукають наші слабкі місця, – які тактики залучає ворог на Лимано-Купʼянському напрямку

За останні кілька днів кількість бойових зіткнень на Лимано-Куп'янському напрямку суттєво знизилася. Однак окупанти інтенсивно використовують артилерію різних калібрів.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що останнім часом стрілецьких боїв з російськими штурмовими групами на Лимано-Купʼянському напрямку практично не було.

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Однак це не означає, що бойові дії закінчилися. Окупанти надзвичайно інтенсивно використовують артилерію – від РСЗВ до ствольної. Також вони застосовують і тактичну, і армійську авіацію.

За минулу добу, 16 вересня, окупанти здійснили 479 обстрілів на Лимано-Куп'янському напрямку. Вони намагаються знайти слабке місце в обороні, тому регулярно обстрілюють різні ділянки фронту.

Зараз вони дещо відмовилися від тактики "вогневих валів" – намагаються стріляти прицільно. Хочуть прорвати на якомусь напрямку – починають інтенсивно застосовувати все, що мають. Наші захисники застосовують колосальні зусилля, відвагу та мужність. Честь і хвала кожному. Окупантам не вдається просунутися,

– зауважив Євлаш.

До теми – дивіться розмову з Іллею Євлашем на ютубі 24 Каналу

Які російські підрозділи воюють на Лимано-Куп'янському напрямку

Як наголосив Євлаш, зараз окупанти формують на цьому напрямку резерви з 25 армії. Туди підтягують різні бригади, а також вже розташували танковий полк. Загалом ворожі угруповання забезпечені технікою на 60%, а особовим складом – на 80%.

Суттєве угруповання. Але в залежності від ситуації на фронті вони можуть розділяти і перекидати на інші напрямки. Там є проблеми з особовим складом. Вони стягнули все, що могли зібрати,

– розповів Євлаш.

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