Російське командування продовжує мріяти, – Коваленко оцінив можливості росіян під Купʼянськом

Лимано-Куп'янський напрямок фронту залишається одним з найгарячіших. Адже існує загроза того, що окупанти почнуть наступальні дії на цій ділянці.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Росія може посилити свої війська цьому напрямку. Проте це не дозволить окупантам реалізувати свої плани.

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Функціонал російських військ не змінився

Противник проводить наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку та намагається концентрувати тут свої сили.

Російське командування продовжує мріяти про те, що вони зможуть прорвати по Лимано-Куп'янській вісі українську оборону. Особливо в напрямку Лимана, Борового і найголовніше – Куп'янська,

– наголосив військовий оглядач.

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Проте загально та структурно якість російських підрозділів для цього прориву не змінилась. Така сама як вона була в червні, липні залишається й у вересні.

Військовий оглядач спрогнозував дії окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Їхня структура та функціонал насамперед оборонний, і він не змінився.

"Це свідчить про те, що вони можуть інтенсифікувати свої дії. Але досягти вагомого результату, наприклад, захопити Куп'янськ чи хоча б Куп'янськ-Вузловий, в них на сьогодні немає можливості", – зазначив Олександр Коваленко.

Що відбувається поблизу Куп'янська

Українські прикордонники влучили по командному пункту окупантів дроном-камікадзе. Успішну атаку здійснили бійці "Сталевого кордону". Ударний БпЛА, запущений ними, відпрацював по позашляховику і частину будівлі.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш наголосив, що мета росіян на Лимано-Куп'янському напрямку захопити місто Куп'янськ та селище міського типу Куп'янськ-Вузловий. Окупація цих двох населених пунктів, які ж до того ж є залізничними вузлами, дозволить ворогу спростити на цій ділянці фронту логістику, яка зосереджена на залізниці.

Раніше стало відомо, що росіяни зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку приблизно 110 тисяч військових. Проте серед них не всі беруть безпосередню участь в бойових діях. Є й ті, що складають підрозділи тилові, забезпечення та обслуговування військ.