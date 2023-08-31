Не всі тримають автомати, – Сили оборони про 110 тисяч ворогів на Лимано-Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни зосередили близько 110 тисяч військових. Однак, не всі з них беруть безпосередню участь у штурмі – сюди відносять і тиловиків

Про стан фронту на цьому напрямку в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угрупування військ Ілля Євлаш. Попри старання, Кремль не здатен досягти своїх максимальних цілей.

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Ситуація на цій ділянці напружена

Ілля Євлаш повідомив, що наразі на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни розмістили найбільшу кількість військ – близько 110 тисяч. Однак він зазначив, що не всі з них тримають у руках автомати та безпосередньо знаходяться у перших лініях. До цієї кількості входять тилові підрозділи, підрозділи забезпечення, обслуговування військ.

Попри це ворог все ж зосередився на атаці українських укріплень у цьому районі.

Ворог акцентує саме на цьому напрямку свою найбільшу увагу. Тут він намагається продавити нашу оборону, знайти слабкі місця в наших військах. Проте завдяки титанічним наших піхотинців, артилеристів, танкістів, льотчиків та всіх інших Сил оборони України нам вдається це стримувати,

– зазначив начальник пресслужби.

На фронті перебувають досвідчені командири, які брали участь у бойових діях ще з 2014 року. Окрім цього командувач Східного угрупування генерал-полковник Олександр Сирський активно працює з військовими. Розвідка контролює дії російської армії – переміщення, перекидування резервів, дії угрупувань.

Росіяни нічого не досягли