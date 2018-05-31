Ліндсей Лохан вперше за тривалий час знялася для глянцю: фото

Відома актриса Ліндсей Лохан з'явився на обкладинці червневого номеру журналу Emirates Woman.

31-річна зірка взяла участь у пустельній фотосесії, а також дала інтерв'ю для журналу.

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Нагадаємо, що навесні 2017 року Лохан оголосила, що прийняла іслам. Тоді вона розповіла, що прочитала Коран і тепер цікавиться вивченням арабської мови. А у січні 2018 року Ліндсей видалила всі записи у своєму Instagram. Зараз на сторінці актриси лише кілька кадрів.

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 29 Тра 2018 р. о 5:00 PDT

Ліндсей Лохан для Emirates Woman

Лохан у розмові Emirates Woman поділилася, як вона практикує арабську мову у групі Whatsapp з сирійською сім'єю, з якою вона подружилася під час відвідування табору біженців у 2016 році.

"Я говорю з ними щодня. Я не роблю це для публічності. Я розмовляю з ними про школу, про їхню англійську мову", – розповіла Ліндсей.