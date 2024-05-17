Лінію фронту розширено, триває зіткнення біля Стариці: карта бойових дій 17 травня

На Харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, ситуація у Вовчанську – контрольована.

Про ситуацію на фронті станом на 10:30 сьогодні, 17 травня, повідомили в Генштабі ЗСУ. За даними штабу, тривають заходи з посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках. 24 Канал публікує карту бойових дій від DeepState.

Дивіться також ЗСУ готуються до важких боїв на Харківщині та оборони Сумщини, – Сирський

Розширення зони активних бойових дій

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву", – повідомив головком Олександр Сирський.

Основні зусилля росіяни зосереджують на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Від початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають на 5 напрямках.

Детально про стуацію на усіх напрямках

На Харківському напрямку триває 1 бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація у Вовчанську – контрольована. Сили оборони проводять заходи з посилення оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

Харківський напрямок: де триває наступ, показуєм на карті

На Куп'янському напрямку тривають 2 атаки противника на напрямках Крохмальне – Берестове та Коломийчиха – М'ясожарівка. Захисники ведуть штурмові дії, щоб не допустити покращення тактичного положення в напрямку Синьківка – Вільшана.

Крохмальне на карті:

На Сіверському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 1 атаку, 4 тривають на напрямках Соледар – Роздолівка, Берестове – Виїмка, Миколаївка – Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено.

Соледар на карті:

На Краматорському напрямку противник 6 разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка – Калинівка; Бахмут – Кліщіївка. Ситуація контрольована.

Кліщіївка на карті:

На Покровському напрямку триває 6 атак противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка та Тоненьке – Уманське.

Тоненьке на карті:

На Курахівському напрямку росіяни здійснили 7 спроб прорвати оборону наших військ на напрямках Мар'їнка – Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне – Парасковіївка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. У штабі наголосили, що в ході боїв втрат позицій не допущено.

Мар'їнка на карті:

На Времівському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання – Старомайорське.

Старомаройське на карті:

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 4 ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері – Кринки. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Кринки на карті: