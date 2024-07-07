Випалена боями земля: лінію фронту в Україні видно навіть з космосу

Повномасштабне вторгнення Росії до України триває вже третій рік. Наслідки інтенсивних боїв на лінії фронту видно навіть з космосу.

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити, що лінію фронту в Україні видно з космосу. На записі є чітке розмежування.

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Випалена земля

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії багато полів в Україні є непридатними для засівів або розташовуються на окупованій території.

Внаслідок бойових дій також було зруйновано багато населених пунктів. Тепер це теж можна побачити з космосу. У відео також є порівняно того, як виглядала місцевість з космосу до початку російського вторгнення та після нього.

Лінія фронту в Україні: дивіться відео

Українські військові дають ворогу відсіч на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні й штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.