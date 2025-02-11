Гонитва за сенсацією, – політолог про американських дипломатів у Росії

Російські пропагандистські медіа поширили відео, на якому нібито посол США Лінн Трейсі заходить до однієї з будівель в Москві. Писали, що посадовиця уже зустрілася з російським очільником МЗС Сєргєм Лавровим.

У Кремлі відхрестилися від будь-яких приїздів американців. Як пояснив 24 Каналу політолог-міжнародник, навіть якщо такий візит відбувся, у ньому немає нічого дивного.

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Хотіли створити сенсацію

У російських медіа спершу поширювали інформацію про перемовини з Вашингтоном, а тепер намагаються підкреслити той факт, що американські представники готові зустрічатися з росіянами наживо.

Незрозуміло, чому спочатку Кремль заперечив візит спецпосланця Трампа Стіва Уіткоффа, адже він спеціалізується у питаннях Близького Сходу. Ймовірно, "сенсацію" створили навмисно,

– зауважив політолог-міжнародник.

У тому, що посол США відвідує міністра закордонних справ Росії немає нічого дивного. Американський дипломат може постійно бачитися з керівником російського зовнішньополітичного відомства. Саме це основна причина його перебування у країні.

Тут немає навіть маленької сенсації, але російські ЗМІ використовують сам факт приїзду на таку зустріч. Зрозуміло, що нікому, окрім своїх урядових кореспондентів, не дозволили б знімати посла США поблизу МЗС,

– підкреслив Ярослав Божко.

Росіяни використовують цей момент для того, щоб продемонструвати російській громадськості, що не все так погано, що Трамп не буде на них тиснути, а з ними нібито хочуть домовлятися. Все це для того, аби створити видимість сильної позиції Росії.