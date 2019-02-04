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      "Ліон" завдав першої поразки ПСЖ у чемпіонаті: відео голів

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      "Ліон" завдав першої поразки ПСЖ у чемпіонаті: відео голів

      У чемпіонаті Франці зіграли центральний матч 23-го туру – "Ліон" приймав ПСЖ. І господарі "Стад де Люм’єр" завдали зірковим суперникам першої поразки у чемпіонаті.

      Ліон – ПСЖ 2:1
      Голи: Мусса Дембеле, 33, Фекір, 49 (пенальті) – Ді Марія, 7

      ПСЖ вийшов вперед ще на початку зустрічі. Дракслер відібрав м’яч на чужій половині поля і віддав пас на Ді Марію. Останній без проблем пробив Лопеса і відкрив рахунок у зустрічі.

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      Та ще до перерви "Ліону" вдалося відігратися. Дюубуа навісив зі штрафного, Ареола помилився на виході (як і захист ПСЖ) і Мусса Дембеле головою переправив м’яч у ворота.

      Переможний гол господарями було забито на початку другого тайму. Тіаго Сільва збив на вході до штрафного майданчика Дембеле, і арбітр призначив пенальті. Фекір чітко реалізував удар з 11-метрової позначки.

      Варто зазначити, що між цими голами було ще як мінімум дві можливості у ПСЖ забити гол. У першому випадку лише стрибок Денайєра допоміг винести м’яч з лінії воріт після удару Ді Марії. Вже у другому таймі Лопес кінчиками пальців перевів м’яч на кутовий після удару Мбаппе.

      Але й "Ліон" теж міг забивати. Однак Дембеле не реалізував вихід сам-на-сам на ворота ПСЖ.

      ПСЖ програв перший матч у чемпіонаті Франції у цьому сезоні. І надалі залишився лідером. "Ліон" ж на тертій позиції.

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      До слова, на цьому матчі був присутній тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер. При цьому він прибув на матч через чотири години після гри своєї команди. Його МЮ зіграє з ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вже наступного тижня – 12 лютого команди зіграють перший матч на "Олд Траффорд".

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      Теги: ПСЖ Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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